На новых предприятиях Шатуры создадут около 2,8 тыс. рабочих мест

Андрей Воробьёв и Николай Прилуцкий (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)
На территории городского округа Шатура в настоящее время ведётся реализация 42 инвестиционных проектов, они обеспечат муниципалитету около 2,8 тыс. новых рабочих мест. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Шатуры Николай Прилуцкий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Экономика за 2024 год показала положительную динамику по сравнению с 2023 годом в части создания рабочих мест: появилось около 2 тысяч новых. До 2029 года планируется реализовать 42 инвестпроекта на общую сумму 31 млрд рублей с 2,8 тыс. рабочих мест», - рассказал Николай Прилуцкий.Отмечается, что уже в этом году в округе откроется производство растительных масел и жиров, предприятие по пошиву военного обмундирования и гражданской одежды, а также комплекс по хранению, сортировке и переработке картофеля.
Читайте также:
В Московской области с начала года стартовало строительство 16 котельных
Подмосковье получило от «ПСК Фарма» по офсетным контрактам лекарства на 230 млн рублей
Бизнес Московского региона заключил больше всего контрактов с помощью торгового бота
Лев Каштанов