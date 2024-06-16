Киев получил от Запада на сто миллиардов долларов меньше, чем ему пообещали

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Запад выделил Украине помощи на 100 миллиардов долларов меньше, чем обещал изначально. Информация следует из анализа РИА Новости данных Кильского института мировой экономики.
По итогам апреля текущего года объем обещанной помощи достиг 318,5 млрд долларов, однако Украина получила только 206,1 млрд. Уточняется, что промежуток в финансировании достиг 112,5 млрд долларов.
На решение макроэкономических проблем западные страны обещали передать Киеву 146,5 млрд долларов, но на деле отправили на 64,4 млрд меньше. В настоящее время сумма достигает 82,1 млрд долларов.
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что военная помощь Украине станет обязательной для стран Североатлантического альянса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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На решение макроэкономических проблем западные страны обещали передать Киеву 146,5 млрд долларов, но на деле отправили на 64,4 млрд меньше. В настоящее время сумма достигает 82,1 млрд долларов.
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что военная помощь Украине станет обязательной для стран Североатлантического альянса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова