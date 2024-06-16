Россия обогнала США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу впервые за два года

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Поставки российского газа в Европу в прошлом месяце впервые почти за два года превысили показатели газового экспорта США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на консалтинговую компанию ICIS.
Уточняется, что США обогнали Россию в качестве основного поставщика газа в Европу в сентябре 2022 года. По данным источника, с прошлого года Штаты обеспечивали порядка двадцати процентов всего европейского газового импорта.
В мае текущего года российские трубопроводные поставки газа и перевозки сжиженного природного газа по морю превысили американские показатели США. Отметка достигла пятнадцати процентов от всех поставок в Европейском союзе, Великобритании, Швейцарии и других странах. В то время как на СПГ из США за аналогичный период пришлось лишь четырнадцать процентов.
Ранее сообщалось, что немецкая компания Uniper объявила о расторжении контрактов на поставку газа с «Газпром экспорт». Контракт был рассчитан до 2035 года, но при этом поставки в ФРГ прекратились в конце августа 2022 года.
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В мае текущего года российские трубопроводные поставки газа и перевозки сжиженного природного газа по морю превысили американские показатели США. Отметка достигла пятнадцати процентов от всех поставок в Европейском союзе, Великобритании, Швейцарии и других странах. В то время как на СПГ из США за аналогичный период пришлось лишь четырнадцать процентов.
Ранее сообщалось, что немецкая компания Uniper объявила о расторжении контрактов на поставку газа с «Газпром экспорт». Контракт был рассчитан до 2035 года, но при этом поставки в ФРГ прекратились в конце августа 2022 года.
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Екатерина Коршунова