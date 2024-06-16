Россия обогнала США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу впервые за два года

Швейцарцы пожаловались на дорогой кофе на курорте Бюргеншток, где состоится конференция по Украине, пишет РИА Новости. По мнению жителей города Штанс, Бюргеншток создан для богатых и туристов. Простые люди даже не останавливаются в курортном отеле из-за его дороговизны.