Китайский трейдер потерял вывезенную под видом гранита российскую медь

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Государственный китайский трейдер Wuchan Zhongda Group Co стал жертвой мошенников после подписания контракта на поставку партии меди из РФ стоимостью 20 миллионов долларов. Об этом информирует Bloomberg.
Отмечается, что организация перевела денежные средства, однако так и не смогла получить груз. Согласно информации источника, перевозка товара, который вышел из порта Санкт-Петербурга в начале текущего года, провозилась под видом более дешевого гранита, а металл или то, что было вместо него, вероятно, попал в Турцию, что подтверждают записи судоходной линии.
Сотрудники компании попытались выяснить обстоятельства дела в России, но столкнулись с тем, что никто не знает, где находится завод, с которого забрали груз. Металл был куплен у российской компании под названием Regional Metallurgical.
Уточняется, что данный эпизод может оказаться серьезным ударом по международной торговле металлами.
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Сотрудники компании попытались выяснить обстоятельства дела в России, но столкнулись с тем, что никто не знает, где находится завод, с которого забрали груз. Металл был куплен у российской компании под названием Regional Metallurgical.
Уточняется, что данный эпизод может оказаться серьезным ударом по международной торговле металлами.
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Екатерина Коршунова