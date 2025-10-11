Bitcoin рухнул сразу на $10 тысяч после заявления Трампа о пошлинах

11 октября 2025, 00:58

Фото: istockphoto / worawit chutrakunwanit

Bitcoin продемонстрировал существенное снижение стоимости на криптовалютном рынке, упав впервые с 24 июня 2025 года ниже отметки в 105 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы Binance.