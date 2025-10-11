Bitcoin рухнул сразу на $10 тысяч после заявления Трампа о пошлинах
Bitcoin продемонстрировал существенное снижение стоимости на криптовалютном рынке, упав впервые с 24 июня 2025 года ниже отметки в 105 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы Binance.
На момент 00:19 по московскому времени курс Bitcoin снизился на 13,68%, достигнув значения 104,764 тысячи долларов. Однако уже к 00:24 ситуация несколько стабилизировалась: криптовалюта отыграла часть потерь и торговалась на уровне 108,923 тысячи долларов, показав рост на 0,68%. Кроме того, рекордное падение продемонстрировала монета TON (-73%).
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая в размере 100%. Эксперты связывают обрушение криптовалютного рынка с этим событием.
