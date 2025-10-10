Небензя предрек катастрофу из-за военной активности США у берегов Венесуэлы

10 октября 2025, 23:18

Небензя: активность США у берегов Венесуэлы угрожает международной безопасности

Фото: istockphoto / Tomas Ragina

Ситуация с военным присутствием США у берегов Венесуэлы достигла критической точки. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.