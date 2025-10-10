Небензя предрек катастрофу из-за военной активности США у берегов Венесуэлы
Ситуация с военным присутствием США у берегов Венесуэлы достигла критической точки. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат подчеркнул, что заседание организовано по инициативе Венесуэлы, которая уже длительное время сталкивается с беспрецедентным внешним давлением и угрозой военного вмешательства. По его словам, масштабное военное присутствие США в непосредственной близости побережья южноамериканской страны создаёт серьёзную угрозу как региональной, так и международной безопасности.
Небензя добавил, что действия США вызывают опасения, поскольку существует высокая вероятность перехода от словесных угроз к практическим действиям с привлечением военно-морских сил.
Ситуация обострилась после серии инцидентов в сентябре, когда американская армия уничтожила несколько катеров у побережья Венесуэлы, предположительно перевозивших запрещенные вещества. Согласно информации телеканала NBC, вооружённые силы США разрабатывают планы нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы, причём такие операции могут начаться в ближайшее время.
