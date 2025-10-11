США намерены ввести стопроцентные пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение беспрецедентных торговых ограничений в отношении Китая с 1 ноября 2025 года. Об этом он написал в своей соцсети.
Планируется установить пошлины в размере 100% на весь импорт из КНР. По словам американского лидера, причиной такого решения стала агрессивная торговая политика Китая. Страна объявила о намерении ввести масштабный экспортный контроль практически на всю свою продукцию, что, как отметил Трамп, является беспрецедентным случаем в мировой торговле и представляет собой неэтичный подход к международным отношениям.
Новые меры включают не только введение максимальных пошлин на китайские товары сверх уже существующих тарифов, но и установление экспортного контроля на всё критически важное программное обеспечение, производимое в КНР.
