Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином «больше не имеет смысла»

10 октября 2025, 20:57

Трамп оценил решение Китая по редкоземельным металлам как враждебное

Си Цзиньпин (Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов)

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что его запланированная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее, скорее всего, больше не состоится.







«Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин», — написал глава Белого дома.