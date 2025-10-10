Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином «больше не имеет смысла»
Трамп оценил решение Китая по редкоземельным металлам как враждебное
Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что его запланированная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее, скорее всего, больше не состоится.
«Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин», — написал глава Белого дома.Трамп отметил, что на данный момент нет причин для проведения переговоров. Кроме того, глава Белого дома назвал решение Китая по редкоземельным элементам «враждебным шагом», отметив, что Пекин рассылает письма странам мира о намерении ввести экспортный контроль на все продукты, связанные с редкоземельными металлами.