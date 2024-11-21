Биткоин обновил исторический максимум, превысив 97 тыс. долларов

Фото: iStock/dulezidar
Стоимость биткоина побила новый рекорд, превысив 98 тысяч долларов. О новом историческом максимуме пишет площадка Binance.
Отмечается, что по состоянию на 08:14 мск биткоин подорожал на 5,83% за сутки, составив 97 403,37 доллара. Ранее показатель достиг рекорда в 97 720 долларов.
По данным другого портал, который рассчитывает среднюю стоимость более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 2,84%, составив в среднем до 97 485,8 доллара. CoinMarketCap также приводит динамику за минувшие сутки.
Тем временем агентство Bloomberg приводит заявление рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора, который указывает на высокий спрос на бирже биткоина, на фоне которого его стоимость стремительно приближается к отметке в 100 долларов.
Читайте также:
Аналитик раскрыл курс биткоина к концу 2024 года
Биткоин «взлетел» на фоне победы Трампа на выборах
Стоимость биткойна взлетела, побив исторический максимум
По данным другого портал, который рассчитывает среднюю стоимость более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 2,84%, составив в среднем до 97 485,8 доллара. CoinMarketCap также приводит динамику за минувшие сутки.
Тем временем агентство Bloomberg приводит заявление рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора, который указывает на высокий спрос на бирже биткоина, на фоне которого его стоимость стремительно приближается к отметке в 100 долларов.
Читайте также:
Аналитик раскрыл курс биткоина к концу 2024 года
Биткоин «взлетел» на фоне победы Трампа на выборах
Стоимость биткойна взлетела, побив исторический максимум
Анастасия Чинкова