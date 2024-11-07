Стоимость биткойна взлетела, побив исторический максимум

Фото: iStock/peshkov
На площадке Binance стоимость биткойна достигла нового исторического максимума, поднимаясь на 9,3% до $76,4 тыс. к 00:12 мск.
Позднее, к 00:22 мск, курс биткойна снизился до $75,9 тыс., сохраняя рост на уровне 9,24%.
Биткойн представляет собой децентрализованную криптовалюту, функционирующую на блокчейн-технологии, где любой пользователь может участвовать в эмиссии, создавая новые блоки.
Система была представлена в 2008 году под псевдонимом Сатоси Накамото, и наибольшая популярность криптовалюты отмечена в последние годы.
Эмиссия биткойнов ограничена, большая их часть уже добыта, что влияет на динамику цен.
Читайте также:
Экономист Колташов назвал биткоин «антиденежным знаком»
FT: доллар показал рекордный с 2016 рост после объявления Трампа о победе на выборах
Российские ноутбуки впервые обогнали по продажам американских конкурентов
Биткойн представляет собой децентрализованную криптовалюту, функционирующую на блокчейн-технологии, где любой пользователь может участвовать в эмиссии, создавая новые блоки.
Система была представлена в 2008 году под псевдонимом Сатоси Накамото, и наибольшая популярность криптовалюты отмечена в последние годы.
Эмиссия биткойнов ограничена, большая их часть уже добыта, что влияет на динамику цен.
Читайте также:
Экономист Колташов назвал биткоин «антиденежным знаком»
FT: доллар показал рекордный с 2016 рост после объявления Трампа о победе на выборах
Российские ноутбуки впервые обогнали по продажам американских конкурентов
Мария Моисеева