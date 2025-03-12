В Госдуме предложили способ, как можно улучшить жизнь россиян

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Улучшение уровня жизни в России требует контроля цен на продукты и введения кредитной амнистии, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с ТАСС.
«Заемщики задолжали 1,5 триллиона рублей — и это только то, что прошло через суд», — отметил политик.По его мнению, без стабилизации продовольственных цен и списания долгов люди продолжат отдавать большую часть доходов на еду и банки.
Миронов отметил, что инфляция особенно бьет по малоимущим, усиливая неравенство. Половина россиян тратит на кредиты от 10 до 30% доходов, а четверть — от 30 до 50%.
«Рост цен на продукты бьет куда больнее по малообеспеченным гражданам, в том числе пенсионерам. Потому и разрыв между верхами и низами все больше», — добавил он.Ранее сообщалось, что юрист предупредил, кого могут наказать за заготовку дров в лесу. Сбор валежника в лесу разрешен, но важно разбираться, что именно считается валежником, и следовать правилам.
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