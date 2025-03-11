Финансист оценил шансы на рост доллара

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Прогнозы о росте доллара до 92-93 рублей строятся на предположениях, объективных данных для точных прогнозов все еще недостаточно. Об этом заявил финансовый эксперт Константин Загорный. По его мнению, резкое падение доллара до 87 рублей вызвано медийной повесткой, потому чревато таким же резким откатом к прежним позициям.
«Все эти прогнозы основаны на предположениях. У нас недостаточно данных, чтобы строить точные прогнозы. Но уже можно сказать, что рубль сейчас крепче, чем надо. Бюджету дальнейший его рост невыгоден, экспортерам — тоже. Говорить о замедлении инфляции при отсутствии стабильности рано», — пояснил финансист в беседе с «Вечерней Москвой».В свою очередь автоэксперт Петр Шкуматов оценил вероятность возвращения западных автомобильных брендов в Россию. В разговоре с «Петербургским дневником» аналитик отметил, что иностранные компании могут начать с поставок машин и запчастей к ним, а не с возобновления всего цикла полноценного производства.
«Они могут заново организовать импорт своих новых автомобилей в РФ, а также сформировать стоки оригинальных автозапчастей, которые можно будет купить по приемлемым ценам. Я сам являюсь владельцем корейской машины и вижу, что происходит на рынке автозапчастей. Запчасти-то есть, но вот цены на них, а также качество деталей вызывают большие вопросы», — поделился он.Читайте также:
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