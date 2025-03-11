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Экономист объяснил, зачем создаются новые ОЭЗ

Экономист Колташов: новые ОЭЗ нужны для возвращения капиталов РФ из-за границы
Фото: iStock/1715d1db_3

Фото: iStock/1715d1db_3

Создание трех новых ОЭЗ в Вологодской, Московской и Новосибирской областях, утвержденное правительство России, нужно для возвращения российских капиталов из-за границы. Об этом заявил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Также, по его словам, важно успеть воспользоваться моментом, когда освобождаются ниши в мировой экономике вследствие экономической смерти Европы.
«В первую очередь привлечь собственные капиталы, порожденные российской экономикой, но выведенные из страны и циркулирующие за ее пределами — в мире их не на один триллион долларов — и вовлечь их обратно в российскую экономику. Это, пожалуй, главный интерес. И также интерес — показать российским крупным предпринимателям, крупным финансовым дельцам, что они могут развивать производство с опорой на российский рынок и на российские условия», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь директор по коммуникациям BitRiver, экономист Андрей Лобода указал на другие причины для создания новых особых экономических зон. В разговоре с RT аналитик пояснил, что это решение позволит привлечь больше инвестиций, развить промышленность в регионах, стимулировать экономику и социальную сферу. По его словам, успех этих проектов будет зависеть от нескольких факторов.
«Важно обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств и контролировать выполнение обязательств резидентами. Кроме того, запланированные производства — от лекарств до лесопильных линий — должны быть не только инновационными, но и востребованными на рынке, чтобы оправдать вложенные ресурсы», — отметил экономист.
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Финансист оценил шансы на рост доллара
Финансист Загорный: прогнозы о долларе по 93 рубля строятся на предположениях
11 марта 2025, 11:52

Фото: iStock/Lazy_Bear

Прогнозы о росте доллара до 92-93 рублей строятся на предположениях, объективных данных для точных прогнозов все еще недостаточно. Об этом заявил финансовый эксперт Константин Загорный. По его мнению, резкое падение доллара до 87 рублей вызвано медийной повесткой, потому чревато таким же резким откатом к прежним позициям.
«Все эти прогнозы основаны на предположениях. У нас недостаточно данных, чтобы строить точные прогнозы. Но уже можно сказать, что рубль сейчас крепче, чем надо. Бюджету дальнейший его рост невыгоден, экспортерам — тоже. Говорить о замедлении инфляции при отсутствии стабильности рано», — пояснил финансист в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь автоэксперт Петр Шкуматов оценил вероятность возвращения западных автомобильных брендов в Россию. В разговоре с «Петербургским дневником» аналитик отметил, что иностранные компании могут начать с поставок машин и запчастей к ним, а не с возобновления всего цикла полноценного производства.
«Они могут заново организовать импорт своих новых автомобилей в РФ, а также сформировать стоки оригинальных автозапчастей, которые можно будет купить по приемлемым ценам. Я сам являюсь владельцем корейской машины и вижу, что происходит на рынке автозапчастей. Запчасти-то есть, но вот цены на них, а также качество деталей вызывают большие вопросы», — поделился он.
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США возобновили экспорт кукурузы в Россию
10 марта 2025, 22:26

Фото: iStock/ Kwangmoozaa

В январе США возобновили поставки кукурузы в РФ впервые с марта 2022 года, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.
Уточнялось, что компании из Соединенных Штатов Америки в начале года отправили в Российскую Федерацию кукурузы на 55,5 тысячи долларов. В публикации отмечалось, что эти поставки стали первыми с марта 2022 года. В то же время Россия купила у США такого зерна на 44,9 тысячи долларов.

«США — крупный экспортер кукурузы: в январе ее отправили на экспорт на $1,5 млрд. При этом за год стоимость поставок выросла на 31%», — подчеркивалось в сообщении.

Выяснилось, что самыми крупными импортерами американской кукурузы в начале года стали Мексика (408 миллионов долларов), Япония (324 миллиона) и Южная Корея (162 миллиона).

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#экспорт
#сша
#россия
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#мексика
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В России разработали датчик для контроля качества сельскохозяйственных операций
07 марта 2025, 12:54

Фото: istockphoto.com/SergBob

Датчик, позволяющий контролировать основные сельскохозяйственные операции и снизить на четверть потери урожая разработала российская компания Cognitive Pilot, сообщает пресс-служба компании.
«Устройство обеспечивает контроль над качеством сева, боронования, культивации, полива и других ключевых работ в аграрном секторе. Впервые нам удалось объединить возможности радара и инерциального сенсора в рамках задач аграрной сферы. Такая инновация позволила нам достичь максимальной точности работы прибора, гарантировать качество и надёжность», — отметил разработчик.
Инновацию оценили в Национальной ассоциации сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК полного цикла «ИнтерАгроТех».

«Использование датчика позволит агрохозяйствам минимизировать потери урожая до 25%, сэкономить время и другие ресурсы, а также повысить качество выращиваемых культур», — отметила директор ассоциации Наталья Филиппова.
Отмечается, что новое устройство полностью российское, его спроектировали и собрали в Томске.

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США выдали кредиты на сумму в 333 млн долларов заемщикам старше 115 лет
05 марта 2025, 02:14

Фото: iStock/Pineapple Studio

В США управление по делам малого бизнеса за два года выдало кредитов на сумму в 333 миллиона долларов заемщикам старше 115 лет. Об этом сообщает ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), во главе которого стоит миллиардер Илон Маск.
«В 2020-2021 гг. Управление по делам малого бизнеса США выдало 3 095 кредитов <…> на сумму $333 млн заемщикам старше 115 лет», — говорится в сообщении.

Как оказалось, в базе Управления социального обеспечения данные заемщики еще числились живыми. В одном из случаев 156-летнему гражданину одобрили кредит в 36 тысяч долларов.

Ранее Илон Маск обнаружил в базе данных системы соцобеспечения США лиц, возраст которых от 120 до 369 лет. Как пишут ТАСС, всего в базе находилось несколько миллионов таких граждан.

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#возраст
#кредит
#илон маск
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Западные СМИ сообщили, что цены на электроэнергию в Европе упали ниже нуля
Bloomberg: цены на электричество в части стран Европы упали ниже нуля
04 марта 2025, 05:01

Фото: iStock/BulentBARIS

В Германии, Бельгии и Нидерландах цены на электроэнергию ушли в минус из-за роста генерации солнечной энергии, сообщило агентство Bloomberg.
В феврале в Эстонии стоимость электричества дважды падала ниже десяти центов за киловатт-час, хотя жителям приходится платить еще и налоги с дополнительными сборами. По данным EpexSpot SE, в Германии внутридневная электроэнергия в промежутке с 13:00 до 14:00 стоила -17,73 евро за мегаватт-час.

Bloomberg отмечает, что в Европе отрицательные цены встречаются все чаще, так как возобновляемые источники переполняют сеть, а спрос отстает от предложения. Это радует потребителей, но беспокоит инвесторов из-за угрозы убытков.

В отличие от этого, в странах Балтии после отключения от БРЭЛЛ цены взлетели в разы по сравнению с Финляндией, где, как сообщало ERR, они были в 57,7 раза ниже.

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#электроэнергия
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