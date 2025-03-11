Экономист объяснил, зачем создаются новые ОЭЗ

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Создание трех новых ОЭЗ в Вологодской, Московской и Новосибирской областях, утвержденное правительство России, нужно для возвращения российских капиталов из-за границы. Об этом заявил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Также, по его словам, важно успеть воспользоваться моментом, когда освобождаются ниши в мировой экономике вследствие экономической смерти Европы.
«В первую очередь привлечь собственные капиталы, порожденные российской экономикой, но выведенные из страны и циркулирующие за ее пределами — в мире их не на один триллион долларов — и вовлечь их обратно в российскую экономику. Это, пожалуй, главный интерес. И также интерес — показать российским крупным предпринимателям, крупным финансовым дельцам, что они могут развивать производство с опорой на российский рынок и на российские условия», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В свою очередь директор по коммуникациям BitRiver, экономист Андрей Лобода указал на другие причины для создания новых особых экономических зон. В разговоре с RT аналитик пояснил, что это решение позволит привлечь больше инвестиций, развить промышленность в регионах, стимулировать экономику и социальную сферу. По его словам, успех этих проектов будет зависеть от нескольких факторов.
«Важно обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств и контролировать выполнение обязательств резидентами. Кроме того, запланированные производства — от лекарств до лесопильных линий — должны быть не только инновационными, но и востребованными на рынке, чтобы оправдать вложенные ресурсы», — отметил экономист.Читайте также:
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