Экономист объяснил, зачем создаются новые ОЭЗ

Прогнозы о росте доллара до 92-93 рублей строятся на предположениях, объективных данных для точных прогнозов все еще недостаточно. Об этом заявил финансовый эксперт Константин Загорный. По его мнению, резкое падение доллара до 87 рублей вызвано медийной повесткой, потому чревато таким же резким откатом к прежним позициям.