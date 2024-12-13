Бывший глава Центробанка спрогнозировал очередное повышение ключевой ставки

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Центробанк на заседании 20 декабря в очередной раз повысит ключевую ставку — на один процентный пункт, до 22%. Об этом заявил бывший глава ЦБ Сергей Дубинин. По е словам, на быстрые изменения в борьбе с инфляцией рассчитывать не придется.
«Я много раз говорил, что само по себе увеличение ключевой ставки не приносит немедленного результата в борьбе с инфляцией. Изменения возможны через полгода, но немедленно на какие-то изменения по инфляции, ее сокращения рассчитывать не приходится. В этих условиях, с моей точки зрения, можно не менять ключевую ставку. Ничего не изменится. А вот с точки зрения самого Банка России, мне кажется, все-таки необходимость повышения будет признана», — пояснил экс-руководитель в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем сообщается, что общая задолженность россиян за ЖКХ выросла до 1,5 триллионов рублей. Как отметил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре Общественной Службой Новостей, что к этому приводят высокие цены в сочетании с общим снижением уровня жизни.
«Чтобы эффективно бороться с задолженностями, необходимо не только упростить процедуры взыскания, но и создать условия, при которых тарифы на коммунальные услуги будут соответствовать финансовым возможностям населения», — подчеркнул он.Читайте также:
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