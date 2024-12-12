В Минфине предрекли приток иностранных инвесторов из-за «победы жадности»

Рынок криптовалют продолжит развиваться, но для получения устойчивого положения в мировой экономике он должен справиться с проблемами государственного регулирования, манипуляций крупными игроками и конкуренции с цифровыми валютами разных стран. Об этом заявил экономист Евгений Гольдфайн. По его словам, очевидно одно: криптовалюты навсегда пришли в нашу жизнь.