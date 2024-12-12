В Минфине предрекли приток иностранных инвесторов из-за «победы жадности»

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В следующем году ожидается приток на российский рынок иностранных инвесторов. Министерство финансов и Банк России разработали проект указа о гарантиях для новых инвесторов из-за рубежа, независимо от того, «откуда они пришли».
Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев во время обсуждения в Государственной думе проекта «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов», передаёт РБК.
По его словам, то, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы, вовсе не является фантастикой. Их может привлечь как высокая доходность, так и выгодные условия инвестирования. В том числе, это касается и недружественных стран, резиденты которых могут осуществлять вложения через цепочку посредников, если это будет им выгодно.
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По его словам, то, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы, вовсе не является фантастикой. Их может привлечь как высокая доходность, так и выгодные условия инвестирования. В том числе, это касается и недружественных стран, резиденты которых могут осуществлять вложения через цепочку посредников, если это будет им выгодно.
«Те, кто давно работают на финансовом рынке, знают, что жадность побеждает всё остальное», — заключил Моисеев.
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Александр Бойцов