Некоторые терминалы с 1 января могут перестать принимать карты Visa и MasterCard

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С 1 января 2025 года некоторые терминалы могут перестать принимать карты платежных систем MasterCard и Visa. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уведомления некоторым клиентам Т-Банка.
В уведомлениях для пользователей банка сообщается, что с онлайн-платежами проблем возникнуть не должно. При этом финансовая организация рекомендует использовать карту платежной системы «Мир» для стабильной оплаты и иных операций.
Напомним, Visa и Mastercard ограничили работу в РФ весной 2022 года по причине ситуации вокруг Украины. В то же время карты этих платежных систем всех российских банков продолжили работать в стране.
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