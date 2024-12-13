Правозащитник раскрыл секреты маркетплейсов

Несправедливое ценообразование на маркетплейсах, где стоимость товара может отличаться в зависимости от города, даты регистрации или марки устройства, с которого заходит пользователь, — должно привлечь внимание контролирующих органов. Об этом заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. По его мнению, данные факторы не являются объективными и ущемляют права потребителей.