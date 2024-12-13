Правозащитник раскрыл секреты маркетплейсов

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Несправедливое ценообразование на маркетплейсах, где стоимость товара может отличаться в зависимости от города, даты регистрации или марки устройства, с которого заходит пользователь, — должно привлечь внимание контролирующих органов. Об этом заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. По его мнению, данные факторы не являются объективными и ущемляют права потребителей.
«Мы помним многочисленные скандалы вокруг агрегаторов такси, когда на смартфонах одних марок стоимость заказа по тому же маршруту, в тот же момент времени, была выше, чем на более дешевых смартфонах. Поэтому, конечно, за этими практиками надо следить и обязательно контролировать, чтобы они оставались в легальной плоскости, чтобы все программы лояльности были доступны и едины для всех потребителей. В этом случае никаких нарушений не будет», — подчеркнул правозащитник в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время продавец Тимофей Агронум рассказал, как отличить реальные скидки на маркетплейсах от маркетинговых трюков. В разговоре с «Газетой.Ru» он пояснил, что покупателя должны настораживать скидки, превышающие даже 30%.
«Реальная выгода редко превышает 20% от конечной стоимости продукта. Это правило особенно важно помнить в случае покупки дорогих товаров. Например, при выборе одежды из натуральных тканей или сложной в производстве электроники», — поделился эксперт.Читайте также:
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