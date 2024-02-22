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Бывший завод Hundai в Петербурге начал сборку машин под брендом Solaris

22 февраля 2024, 20:17
Фото: istockphoto/jetcityimage

Фото: istockphoto/jetcityimage

Компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») дала в России старт продажам автомобилей под брендом Solaris. Сборка машин производится в Санкт-Петербурге на площадке бывшего завода Hundai.

На предприятии будут собирать четыре модели, сообщает пресс-служба компании. Продажи начались сегодня, 22 февраля. В Петербурге будут производить пятиместный седан Solaris HS, кроссовер Solaris HC, обычный седан Solaris KRS и кросс-хэтчбэк Solaris KRX. Автомобили будут реализовываться через собственную дилерскую сеть, уточнили в руководстве фирмы.

Отмечается, что ранее принадлежавшее Hundai предприятие ООО «Автомобильный завод "АГР"» в январе приобрела компания «Арт-Финанс», материнская компания AGR Automotive Group. Завод является предприятием полного производственного цикла и включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. В данный момент штат насчитывает 800 человек.

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Подмосковные магазины вошли в число лучших по итогам покупательского голосования
22 февраля 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода

Магазины Московской области вошли в число лучших по итогам года. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Подведены итоги всероссийской премии «Лучший магазин года», в рамках которой покупатели с помощью голосования определяли, какой сетевой и онлайн-магазин станет лучшим в этом году. На премию номинированы торговые сети и магазины всей страны. В выборе приняли участие более 2 млн 100 тыс. покупателей.
«Не первый год в число лучших входят представители Московской области. В 2022 году звание лучшего онлайн-магазина получила кондитерская фабрика «Конфаэль» из Красногорска, а лучшим сетевым магазином было признано «Рузское молоко» из Рузы. В 2023-м эту награду получили ещё два магазина региональных производителей», – пояснил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
По данным министерства, лучшим сетевым магазином в прошлом году была признана компания «Рузское молоко». Производитель предлагает широкий ассортимент молока, творога, йогуртов, масла, сыра и мёда.
Онлайн-магазином 2023-го стала «Сыроварня Олега Сироты» из Истры. В продаже – большой выбор твёрдых сыров, йогуртов, молочной продукции и подарочных наборов.

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#минсельхозпрод мо
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#магазины
#голосование
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В Пушкинском округе построят завод по производству автомобильных фильтров
22 февраля 2024, 17:34

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по производству фильтров для систем вентиляции и кондиционирования салонов автомобилей, а также элементов для очистки воздуха, который подаётся в двигатели внутреннего сгорания, построят на территории Пушкинского городского округа, благодаря предприятию для жителей муниципалитета откроются новые вакансии, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестор — компания «МОТОРЪ» — вложит в реализацию проекта около 80 млн рублей. Строительство предприятия планируется начать в первом квартале 2025 года. На заводе будет создано около 20 рабочих мест», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Фильтры, которые будут выпускать на подмосковном заводе, подойдут автомобилям различных марок и классов. Всего на производстве в Пушкинском округе планируют изготавливать около 300 наименований продукции.

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#завод
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Инвестстратег Бахтин назвал покупку валюты весной невыгодной
22 февраля 2024, 17:28

Фото: istockphoto.com/alfexe

Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что весной покупка валют с целью выиграть будет невыгодной.
Он объяснил, что здесь неизбежны комиссионные издержки, а также присутствует риск прогадать с движением курса.

«Если же у человека нет сбережений в валюте, и перед ним стоит задача диверсификации, то для этой цели покупка долларов по достижении зоны 90-91 рубль может быть вполне разумной. Если человек зарабатывает и тратит в основном в рублях, то в валюте и валютных активах оптимально держать 30-40% сбережений», — добавил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Ранее главный аналитик банка Михаил Васильев отмечал, что в марте евро будет располагаться в диапазоне 96-100 рублей.

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#евро
#рубль
#курс
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В День предпринимательства на выставке «Россия» представят достижения Подмосковья
22 февраля 2024, 13:39

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

День предпринимательства проведут на выставке «Россия» на ВДНХ 27 февраля, на стенде Подмосковья к этому дню подготовили насыщенную программу, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Гости подмосковного стенда узнают о работе особых экономических зон региона, смогут побывать на 3D-экскурсии по ОЭЗ «Дубна», познакомиться с продукцией подмосковных брендов, а также посетить в мастер-классы», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.
О предпринимателях Московской области, а также о том, какими мерами поддержки пользуется местный бизнес, как и что производится в регионе, посетителям расскажет голографический гид.

Кроме того, с 11 утра до 14:00 для всех желающих проведут мастер-класс по композиции живых букетов, с 14:00 до 17:00 — мастер-класс по созданию аромадиффузоров для квартиры. А с 17:00 до 20:00 гостей стенда будут учить изготавливать брелоки из кожи.

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#выставка
#россия
#предприниматели
#екатерина зиновьева
#экономика
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В округе Чехов создадут более 1,4 тыс. рабочих мест
22 февраля 2024, 12:40

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Более 1,4 тыс. новых рабочих мест появится для жителей городского округа Чехов в ближайшие годы благодаря созданию новых предприятий. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи глава муниципалитета Михаил Собакин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В настоящее время в округе идёт реализации 15 инвестиционных проектов. Это позволит создать более 1,4 тыс. рабочих мест. Общая сумма инвестиций составила 18,2 млрд рублей», — отмечается в сообщении.
Одним из крупнейших инвесторов стала компания «ТрансКонтейнер». Она вкладывает около 12 млрд рублей в строительство на территории округа распределительного центра. Предприятие должно заработать в 2027 году. В рамках поддержки инвесторов Московская область предоставила компании земельный участок без процедуры торгов.

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#рабочие места
#андрей воробьёв
#экономика и инвестиции в подмосковье
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Конфискацию российских активов признали законной
Bloomberg: эксперты международного права одобрили конфискацию активов РФ
22 февраля 2024, 09:05

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Группа экспертов по правовым вопросам сочла арест замороженных российских активов законным. О том, что изъятие денег соответствует международному праву, юристы заявили в письме, которое разослали странам «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Bloomberg.
Специалисты заявляют, что конфискация активов суверенного государства не противоречит международному праву, поскольку Российская Федерация сама нарушила его нормы.

«Было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», — утверждают авторы письма.
Юристы посоветовали странам, в которых хранятся заблокированные активы, передать их международному механизму, чтобы он депонировал деньги, после чего передал их Киеву.

Ранее сообщалось, что акции компании «Рольф» по решению суда отойдут в казну государства. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ущерб
#активы
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Гавайи могут ввести климатический налог для туристов
На Гавайях планируют ввести климатический налог для туристов
22 февраля 2024, 06:21

Фото: РИА Новости/ Варвара Гертье

Власти американского штата Гавайи задумались над тем, чтобы ввести для туристов климатический налог в $25, сообщает The Economic Times.
Там решили взять пример с популярных у туристов стран, например Италия, Греция, Новая Зеландия, где такой налог действует не один год и показал свою эффективность, пишет издание.

Средства от климатического налога местные власти намерены направить на защиту окружающей среды, в частности на содержание пляжей и снижение риска лесных пожаров.

В минувшем году Гавайи посетили 9,5 млн туристов.

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Средняя цена страховок для выезда за рубеж за год выросла на треть
Средняя цена страховок для выезда за рубеж за год выросла в 1,3 раза
22 февраля 2024, 05:00

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Средняя цена страховок для выезда за рубеж для россиян за последний год выросла в 1,3 раза — с 2,5 до 3,2 тыс. руб., рассказала «Известиям» руководитель продукта по страхованию спортсменов в финансовом маркетплейсе «Сравни» Олеся Евтушенко.
Одной из основных причин она назвала изменение курса валют. Так, доллар это время подорожал с 75 руб. до 92,4 руб. Также россияне стали оформлять полисы на более продолжительный срок.

Крупнейшие игроки подтвердили тенденцию, так же связав это с ослаблением рубля. В «Совкомбанк Страховании» средняя стоимость полиса для выезда за рубеж за год увеличилась на 30%. В «Абсолют Страховании» тем временем средняя цена выросла на 40%.

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Politico: Пентагон сократит объем перевооружений на $10 млрд
Пентагон в 2024 году сократит объем перевооружений на $10 млрд
22 февраля 2024, 04:43

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Министерство обороны США в текущем году сократит расходы на $10 млрд в рамках сделки по достигнутому компромиссу между главой государства Джо Байденом и лидерами конгресса о повышении потолка госдолга, пишет газета Politico.
По данным издания, будут сокращены расходы на истребители пятого поколения F-35 (на 18%), ударные подводные лодки, армейские вертолеты и дроны. Всего объем сокращений оценивается примерно в 1% от совокупного бюджета Пентагона.

Урезания трат затронут каждый род американский войск.

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