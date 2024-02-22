Бывший завод Hundai в Петербурге начал сборку машин под брендом Solaris

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Компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») дала в России старт продажам автомобилей под брендом Solaris. Сборка машин производится в Санкт-Петербурге на площадке бывшего завода Hundai.
Отмечается, что ранее принадлежавшее Hundai предприятие ООО «Автомобильный завод "АГР"» в январе приобрела компания «Арт-Финанс», материнская компания AGR Automotive Group. Завод является предприятием полного производственного цикла и включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. В данный момент штат насчитывает 800 человек.
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