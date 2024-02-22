В Пушкинском округе построят завод по производству автомобильных фильтров

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Завод по производству фильтров для систем вентиляции и кондиционирования салонов автомобилей, а также элементов для очистки воздуха, который подаётся в двигатели внутреннего сгорания, построят на территории Пушкинского городского округа, благодаря предприятию для жителей муниципалитета откроются новые вакансии, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестор — компания «МОТОРЪ» — вложит в реализацию проекта около 80 млн рублей. Строительство предприятия планируется начать в первом квартале 2025 года. На заводе будет создано около 20 рабочих мест», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.Фильтры, которые будут выпускать на подмосковном заводе, подойдут автомобилям различных марок и классов. Всего на производстве в Пушкинском округе планируют изготавливать около 300 наименований продукции.
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Лев Каштанов