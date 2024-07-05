Бизнес Подмосковья подал более 90 заявок на субсидии за выход на маркетплейсы

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Более 90 заявок на получение субсидий при выходе на маркетплейсы подали предприниматели Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«С помощью субсидии на выход на маркетплейсы бизнесмены могут компенсировать часть затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку. В настоящее время получены уже 92 такие заявки на общую сумму 24,4 млн рублей. 66 предпринимателей уже получили субсидии. Общий размер выплат составил 15 с половиной миллионов рублей», — уточнила зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.В министерстве напомнили, что приём заявок на эти субсидии продолжится до конца года, максимальная выплата составляет 500 тысяч рублей. Субсидии выплачиваются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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