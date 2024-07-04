Подмосковные учёные получили премии за коммерциализацию на 10 млн рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
10 авторских коллективов Подмосковья стали лауреатами премии губернатора за коммерциализацию научных и научно-технических результатов 2024 году в сферах науки, технологии, техники и инноваций. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В этом году обладателями премии стали сотрудники «Загорского трубного завода», машиностроительного конструкторского бюро «Факел», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и других. Общая сумма премий составила 10 млн рублей. Каждому коллективу предоставлено по 1 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Авторские коллективы представили инновационные проекты и разработки, имеющие практическое применение и соответствующие приоритетным для Московской области направлениям науки, технологий и техники.
Среди них – станция контроля работоспособности бортового оборудования, средство измерений пропускной способности сети, оборудование для обнаружения аварий на кабельных и воздушных ЛЭП, навигационная система для определения параметров навигации малых БПЛА и другие.
Премия вручается ежегодно с 2020-го. Под коммерциализацией понимается получение прибыли от разработанной технологии более 71 млн рублей за последние 5 лет. Премия присуждается по итогам конкурса и может быть вручена как сотрудникам организаций, так и авторским коллективам.
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Лора Луганская