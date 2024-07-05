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В России планируют сокращение лимита выдаваемой IT-ипотеки вдвое

В правительстве пройдет обсуждение сокращения лимита IT-ипотеки вдвое
05 июля 2024, 01:38
Фото: istockphoto / Rawpixel

Фото: istockphoto / Rawpixel

Правительство обсуждает вариант снижения максимальной суммы IT-ипотеки с 18 миллионов (действует в регионах с более чем одним миллионом населения) до 9 миллионов рублей, передает РБК.
«Сейчас 40 процентов IT-ипотеки выдается в Москве, что не правильно», – подчеркнул источник телеканала.

По данным издания, в настоящее время рассматривается другой вариант, в том числе поощрение региональных ИТ-специалистов к более активному участию в программе.



Ранее Министерство финансов выступило за сокращение всех видов льготной ипотеки, за исключением семей, которые решили продлить ее до 2030 года в течение указанного срока.

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#правительство
#россия
#it
#ипотека
#минфин
Подмосковное пищевое производство внедрило двойной контроль качества продукции
04 июля 2024, 21:11

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производство готовой еды и напитков агропромышленного холдинга «Мираторг» в городском округе Домодедово запустило двойной контроль качества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На заводе установлен тоннель с бережной пастеризацией, который обеспечивает длительные сроки годности продукции без консервантов. Перед тем, как попасть туда, блюдо проходит первый этап проверки – контроль по всем ключевым параметрам, включая соблюдение технологий приготовления. Второй этап – лабораторный и органолептический, в рамках которого проводят исследования и оценивают внешние характеристики продукта. На упаковках с готовой едой, прошедшей все этапы, размещают наклейку «Двойной контроль качества», – говорится в сообщении.
Как рассказали в министерстве, предприятие контролирует и условия производства товаров. С начала года на заводе проведено 75 исследований воздуха, 136 – воды, а также более 1,3 тыс. исследований по смывам. Процесс приготовления максимально автоматизирован – от дозировки ингредиентов, до контроля качества упаковки.

Отмечается, что при производстве готовых блюд предприятие использует собственное сырье, натуральные ингредиенты и специи, без добавок и искусственных красителей.

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В Подмосковье в первом полугодии открыли более 400 предприятий общепита
#минсельхозпрод мо
#продукты
#производство
#питание
#подмосковье
#московская область
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Подмосковье вышло в лидеры по объёму закупок у самозанятых в России
04 июля 2024, 20:54

Фото: iStock / ipuwadol

Объём закупок госкомпаний у самозанятых в Московской области превысил за первое полугодие текущего года 300 млн рублей.
Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Госзакупки – важный элемент поддержки бизнеса в Московской области. По итогам первого полугодия наш регион стал одним из лидеров по общему объёму закупок у самозанятых в стране. Их объём вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 310 млн рублей. Число самозанятых поставщиков увеличилось до 520 – на 21,4%», – рассказала Зиновьева.
Как отметили в подмосковном Мининвесте, самыми востребованными в рамках закупок у подмосковных самозанятых стали специализированные строительные работы, юридические и бухгалтерские, телекоммуникационные услуги, а также услуги в сфере творчества, искусства и развлечений.

В министерстве напомнили, что с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. Поддержку самозанятым оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Информацию о мерах господдержки бизнеса в Подмосковье можно найти на региональном инвестиционном портале.

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#самозанятые
#экономика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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Реутов включили в число городов с высоким уровнем доходов населения
04 июля 2024, 20:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Реутов вошёл в число лидеров рейтинга городов с самыми высокими доходами населения. Список составил Финансовый университет при правительстве России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Университет дал оценку уровня доходов жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек во втором квартале 2024 года. Городами с самым высоким уровнем дохода стали Москва, Реутов, Красногорск, Санкт-Петербург, Химки, Мытищи, Люберцы, Балашиха, Одинцово и Долгопрудный», – говорится в отчёте университета.
Реутов в своей категории от 100 до 250 тысяч жителей набрал 65,2 балла, Красногорск – 65,1, Люберцы – 62,3 балла. По сравнению с первым кварталом этого года список лидеров не изменился.

Денежные доходы включают зарплату наёмных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам и прочие денежные поступления.

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#подмосковье
#деньги
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В Подмосковье в первом полугодии открыли более 400 предприятий общепита
04 июля 2024, 20:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области за первое полугодие открыли более 400 новых предприятий общественного питания. Такими данными поделились в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Каждый месяц в Подмосковье открываются новые сетевые и локальные предприятия общепита. Сегодня на территории региона работают свыше 8 тысяч предприятий общественного питания. Это кафе, рестораны, предприятия быстрого питания, производства на вынос, бары, столовые, буфеты, кулинарии и закусочные», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что за первое полугодие 2024 года в регионе было введено свыше 400 новых предприятий общепита, создано более 2,7 тысяч рабочих мест.
«Лидерами по вводу новых предприятий общественного питания за этот период стали Красногорск (76 предприятий); Щёлково (22); Королёв (21); Одинцово (20); Наро-Фоминск и Сергиев Посад (по 17 предприятий)», – отметили в ведомстве.
Там заключили, что открытие предприятий общественного питания помогает создавать новые рабочие места и повышать качество жизни населения.

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#подмосковье
#московская область
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Подмосковные учёные получили премии за коммерциализацию на 10 млн рублей
04 июля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

10 авторских коллективов Подмосковья стали лауреатами премии губернатора за коммерциализацию научных и научно-технических результатов 2024 году в сферах науки, технологии, техники и инноваций. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В этом году обладателями премии стали сотрудники «Загорского трубного завода», машиностроительного конструкторского бюро «Факел», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и других. Общая сумма премий составила 10 млн рублей. Каждому коллективу предоставлено по 1 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Авторские коллективы представили инновационные проекты и разработки, имеющие практическое применение и соответствующие приоритетным для Московской области направлениям науки, технологий и техники.

Среди них – станция контроля работоспособности бортового оборудования, средство измерений пропускной способности сети, оборудование для обнаружения аварий на кабельных и воздушных ЛЭП, навигационная система для определения параметров навигации малых БПЛА и другие.

Премия вручается ежегодно с 2020-го. Под коммерциализацией понимается получение прибыли от разработанной технологии более 71 млн рублей за последние 5 лет. Премия присуждается по итогам конкурса и может быть вручена как сотрудникам организаций, так и авторским коллективам.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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#премия
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#московская область
#подмосковье
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ЕС разрабатывает план на случай введения американских санкций против Raiffeisen
Reuters: санкции против Raiffeisen Bank несут угрозу ЕС
04 июля 2024, 15:59

Фото: IStock/Cristina Ionescu

Вашингтон продолжает оказывать давление на европейские регуляторы из-за сохранения бизнеса Raiffeisen в России, в связи с чем в ЕС начали разрабатывать план на случай санкций против банка со стороны США, сообщает Reuters.
Источники агентства пояснили, что в последнее время США пытается всячески ограничить деятельность Raiffeisen Bank в Европе из-за сохранения его активов в России. На сегодняшний день общая сумма вкладов в российском рынке превышает $15 млрд, что делает банк десятым по величине в России.

В мае Минфин США пригрозил Raiffeisen отключению банка от своей финансовой системы. Под давлением этого, тот был вынужден отгородиться от российских дочерних компаний.

В настоящее время ЕЦБ обеспокоен введением вторичных санкций против австрийского банка, поскольку это может причинить ущерб всей европейской финансовой системе.

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#сша
#россия
#санкции
#банк
#минфин
#ущерб
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Российский миллиардер предрек конец доллара как мировой валюты
Мельниченко: санкции приведут к исчезновению доллара с глобального рынка
04 июля 2024, 12:04

Фото: IStock/vchal

Санкции приведут к падению традиционных глобальных институтов — например, торговли с помощью доллара США, заявил основатель компаний «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко (седьмой в рейтинге российских миллиардеров Forbes с состоянием $21,1 млрд) в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«В России доллар был доминирующей валютой для внешних экспортных операций. Сегодня этот показатель составляет 14%. Ситуация примерно такая же, и такой же процесс происходит в других странах. Так что это будет одним из основных последствий. В целом, я думаю, что доллар потеряет свои позиции как доминирующая мировая валюта», — считает бизнесмен.

Он добавил, что влияние американской валюты было ощутимо для экономики Китая лет 12 назад. Сейчас же экспорт все больше совершается с использованием национальных денег.

Бизнесмен пояснил, что санкции несут вред экономикам многих стран и высказал предположение о том, что в политике наступает новый «мировой порядок». В этом порядке ситуацию в мире можно будет назвать «многополярной».

Ранее глава КНР Си Цзиньпин выступил против однополярности в мире.

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#доллар
#санкции
#валюта
#вред
#экспорт
#бизнесмен
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Министерство финансов определило параметры расчёта налога на длинные вклады
04 июля 2024, 07:47

Фото: istockphoto/Madhourse

Министерство финансов определилось с требованиями к вкладам, которые будут считаться длинными. По таким вкладам с 2025 года начнут действовать льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Как следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, срок действия такого депозита, для того, чтобы считаться долгим, согласно условиям банковского договора, должен превышать 15 месяцев, передаёт РБК. Кроме того, выплата процентов по вкладу должна производиться в конце срока его действия. Источник издания в правительстве сообщил, что текст поправок был одобрен на заседании комиссии по законотворческой деятельности.

Изначально предполагалось, что новый подход затронет вклады сроком от одного года. Теперь параметр долгосрочного депозита вырос до 15 месяцев. Порядок расчёта НДФЛ по длинным вкладам власти предложили изменить в марте нынешнего года. Уточнялось, что это поможет устранить «налоговую несправедливость» в отношении клиентов с долгосрочными депозитами.

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#ндфл
#вклады
#клиент
#минфин
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В Подмосковье реализуют пять проектов импортозамещения в фармацевтике и медицине
03 июля 2024, 17:44

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство лекарств и материалов для медицинских целей в январе – мае этого года увеличилось в Московской области на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она уточнила, что производство фармацевтических субстанций увеличилось почти на 14%, а лекарств и медицинских материалов – на 20,3%.
«В Подмосковье работают сильнейшие представители медицинского кластера страны. Помимо лекарств и медицинских материалов они выпускают медицинские изделия, аппаратуру и многое другое. Наши главные задачи – не только поддержать уже работающие в регионе предприятия, но и создать условия для появления новых для укрепления технологического суверенитета государства», – отметила Зиновьева.
По её словам, только в 2024 году в Подмосковье планируют реализовать пять проектов импортозамещения, предполагающих строительство и модернизацию предприятий фармацевтики и медицины. Общий объём инвестиций превышает 7 млрд рублей.

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#экономика
#инвестиции
#медицина
#фармацевтика
#производство
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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