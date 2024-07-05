В России планируют сокращение лимита выдаваемой IT-ипотеки вдвое

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Правительство обсуждает вариант снижения максимальной суммы IT-ипотеки с 18 миллионов (действует в регионах с более чем одним миллионом населения) до 9 миллионов рублей, передает РБК.
«Сейчас 40 процентов IT-ипотеки выдается в Москве, что не правильно», – подчеркнул источник телеканала.
По данным издания, в настоящее время рассматривается другой вариант, в том числе поощрение региональных ИТ-специалистов к более активному участию в программе.
Ранее Министерство финансов выступило за сокращение всех видов льготной ипотеки, за исключением семей, которые решили продлить ее до 2030 года в течение указанного срока.
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Александр Климов