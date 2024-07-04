Подмосковье вышло в лидеры по объёму закупок у самозанятых в России

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Объём закупок госкомпаний у самозанятых в Московской области превысил за первое полугодие текущего года 300 млн рублей.
Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Как отметили в подмосковном Мининвесте, самыми востребованными в рамках закупок у подмосковных самозанятых стали специализированные строительные работы, юридические и бухгалтерские, телекоммуникационные услуги, а также услуги в сфере творчества, искусства и развлечений.
В министерстве напомнили, что с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. Поддержку самозанятым оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Информацию о мерах господдержки бизнеса в Подмосковье можно найти на региональном инвестиционном портале.
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«Госзакупки – важный элемент поддержки бизнеса в Московской области. По итогам первого полугодия наш регион стал одним из лидеров по общему объёму закупок у самозанятых в стране. Их объём вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 310 млн рублей. Число самозанятых поставщиков увеличилось до 520 – на 21,4%», – рассказала Зиновьева.
Как отметили в подмосковном Мининвесте, самыми востребованными в рамках закупок у подмосковных самозанятых стали специализированные строительные работы, юридические и бухгалтерские, телекоммуникационные услуги, а также услуги в сфере творчества, искусства и развлечений.
В министерстве напомнили, что с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. Поддержку самозанятым оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Информацию о мерах господдержки бизнеса в Подмосковье можно найти на региональном инвестиционном портале.
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Лора Луганская