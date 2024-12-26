Бизнес Подмосковья при поддержке Гарантийного фонда привлёк 15 млрд рублей

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Подмосковные предприниматели за 11 месяцев 2024 года привлекли при поддержке Московского областного гарантийного фонда около 15 млрд рублей заёмных средств.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда предприниматели могут при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка позволяет субъектам МСП привлекать заёмные средства для развития бизнеса – приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач.
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». О том, как получить поручительство, можно узнать на сайте Московского областного гарантийного фонда.
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«Подмосковный Гарантийный фонд выдал предпринимателям региона 770 поручительств на 7,1 млрд рублей. Полученные гарантии позволили бизнесу привлечь 14,7 млрд заёмных средств. Поддержкой воспользовались 644 субъектов малого и среднего бизнеса», – сказала Зиновьева.
Воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда предприниматели могут при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка позволяет субъектам МСП привлекать заёмные средства для развития бизнеса – приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач.
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». О том, как получить поручительство, можно узнать на сайте Московского областного гарантийного фонда.
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Лора Луганская