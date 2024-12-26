Серпуховский завод увеличит производство лифтов в 2025 году на 50%

Видео: пресс-служба СЛЗ
Серпуховский лифтостроительный завод, входящий в ГК «Садовое кольцо», в будущем году рассчитывает увеличить производственные мощности почти на 50%, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В этом году завод выпустил более 2 тыс. лифтов. В 2025-м компания планирует значительно нарастить производственные мощности и за год выпустить свыше 3 тыс. лифтов. Приоритеты – запуск на рынок высокоскоростных моделей со скоростью движения до 6 м/с. Далее предприятие также намерено выйти на ежегодный выпуск 10 тыс. лифтов в год. В дальнейшем годовой объём продукции может быть увеличен до 12 тыс. Это одна из стратегических задач», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.По её словам, в этом году компании удалось ещё и вдвое увеличить штат – до 450 человек. Этому помогли работа по привлечению квалифицированных кадров, создание комфортной рабочей среды и развитие института наставничества. Главное достижение уходящего года – завершение формирования завода нового типа, запуск современного станочного парка.
В этом году состоялся успешный ввод в эксплуатацию первой партии «лифтов будущего», разработанных совместно с дизайн-студией Артемия Лебедева. Лифтовое оборудование уже работает в одном из жилых комплексов Краснодара.
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Лора Луганская