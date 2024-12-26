На земле за 1 рубль в Пушкинском округе запустят производство хлеба

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Производство хлебобулочных изделий «Каравай-СВ» создаст современный комплекс для производства, комплектации заказов, хранения, упаковки и отгрузки оптовых партий. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания получила под инвестпроект участок в Пушкинском городском округе по региональной программе «Земля за 1 рубль». Объём инвестиций в проект превысит 120 млн рублей.
Итогом реализации инвестпроекта станет выпуск широкого ассортимента продукции из 150 наименований.
Как уточнили в Министерстве имущественных отношений Московской области, на предоставленный участок площадью 4,2 тыс. кв. м. «Каравай-СВ» перенесёт действующее производство с арендуемых площадей.
«Каравай СВ» – ремесленное предприятие, которое сочетает ручной труд и передовые технологии. Компания была основана в 1996 году. На предприятии производят хлебобулочные изделия из натурального сырья.
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«Строительство предприятия планируют начать в 2026 году, а выход на полную мощность ожидается в 2027-м. После выхода на полную мощность компания сможет производить 5,5 тонн хлебопродуктов в день. На предприятии создадут около 30 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Итогом реализации инвестпроекта станет выпуск широкого ассортимента продукции из 150 наименований.
Как уточнили в Министерстве имущественных отношений Московской области, на предоставленный участок площадью 4,2 тыс. кв. м. «Каравай-СВ» перенесёт действующее производство с арендуемых площадей.
«Каравай СВ» – ремесленное предприятие, которое сочетает ручной труд и передовые технологии. Компания была основана в 1996 году. На предприятии производят хлебобулочные изделия из натурального сырья.
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Лора Луганская