В Подмосковье за год собрали более 646 тысяч тонн озимых и яровых

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Свыше 646 тысяч тонн яровых и озимых культур, а также около 360 тысяч тонн картофеля собрали в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
«В 2024 году на подмосковных полях было собрано более 646 тысяч тонн озимых и яровых культур, из которых 495,5 тыс. тонн зерновых, 118,4 тыс. тонн масличных и 32,6 тыс. тонн зернобобовых. Урожай картофеля составил 360 тысяч тонн», — говорится в сообщении.Кроме того, в Подмосковье в этом году собрали 240 тысяч тонн овощей открытого грунта, в основном это свёкла, морковь и капуста. Урожай овощей, выращенных в теплицах, составил более 129 тысяч тонн. Кроме того, в регионе собрали свыше 1,9 тыс. тонн ягод и фруктов. А для животных заготовили 1,6 млн тонн кормов.
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Лев Каштанов