Бизнес Подмосковья при выходе на маркетплейсы получил более 12 млн рублей

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Более 12 млн рублей в виде субсидий получил бизнес Подмосковья при выходе на маркетплейсы. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В течение года представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут подать заявку на получение субсидии, предназначенной для выхода на маркетплейсы.
Стоит отметить, что компенсации подлежат до 50% подтверждённых затрат. Максимальный размер субсидии при выходе на маркетплейсы для одного получателя составляет 500 тысяч рублей за весь период реализации программы.
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«С начала этого года субсидию на компенсацию затрат при выходе на маркетплейсы получили 53 предпринимателя, в том числе 2 самозанятых. Общий объём поддержки составил 12,3 млн рублей. В рамках программы бизнес может возместить расходы на оплату комиссии 13 крупнейших маркетплейсов, продвижение товаров и их доставку», — поделилась зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
Стоит отметить, что компенсации подлежат до 50% подтверждённых затрат. Максимальный размер субсидии при выходе на маркетплейсы для одного получателя составляет 500 тысяч рублей за весь период реализации программы.
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Мира Полтева