В Серпухове стартовала модернизация завода стекловолокна

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Завод по выпуску тепло- и звукоизоляции для зданий, расположенный в городском округе Серпухов, начала реконструировать компания «Технониколь», общий объём инвестиций в проект составит более 4 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Модернизация предприятия рассчитана на два года. Она завершится во втором квартале 2026 года. Инвестиции компании «Технониколь» в проект оцениваются более чем в 4 млрд рублей», — сказала председатель правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.Благодаря модернизации будут увеличены производственные мощности завода и увеличится его экологическая безопасность. В частности, будет организован замкнутый цикл потребления воды, а также установлена новая стекловаренная печь, камера полимеризации и электрофильтр.
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