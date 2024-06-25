Эксперт рассказал, почему растут цены на парковки в аэропортах

Фото: IStock/Sergey Sokolnikov
Почему взлетели цены на парковку авто в аэропортах и как можно решить эту проблему поведал автоэксперт Владимир Сажин в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей.
Он отметил, что стоимость на парковку в аэропортах растет с неимоверной быстротой. Эксперт связал это с проведением в крупных городах масштабных мероприятий.
Сажин обратил внимание, что парковки в аэропортах заполняются лишь на четверть ввиду завышенной цены. При этом остальные автомобили скапливаются у зон вылета и не знают, насколько долго им придется стоять. Сейчас при превышении лимита в 15 минут ожидания приходится платить более 1000 рублей.
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«Аппетит приходит во время еды. В Петербурге, например, перед ПМЭФ подняли цены на парковки. Возможно, это было сделано для того, чтобы уменьшить пассажиропоток, но форум завершился, а цены снизить обратно забыли», — пояснил эксперт.
Сажин обратил внимание, что парковки в аэропортах заполняются лишь на четверть ввиду завышенной цены. При этом остальные автомобили скапливаются у зон вылета и не знают, насколько долго им придется стоять. Сейчас при превышении лимита в 15 минут ожидания приходится платить более 1000 рублей.
«Целесообразно было бы на мой взгляд установить цену на полчаса, а далее сделать поминутную оплату. И вообще стоит поинтересоваться обосновано ли повышение цен на парковку у этих монополистов», — указал Владимир Сажин.Читайте также
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Олег Дикий