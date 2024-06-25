Подмосковная предпринимательница выиграла конкурс «Создай НАШЕ»

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Предприниматель из Подмосковья стала победителем конкурса «Создай НАШЕ». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Всего для участия в конкурсе «Создай НАШЕ» в 2024 году было подано более 5 тысяч заявок из 88 регионов России.
Дарья Долматова представила свой проект BIBBIDI STORE по производству ароматических изделий для дома и косметических уходовых средств.
Стоит отметить, что от Московской области заявки на участие в конкурсе подали 228 предпринимателей.
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Дарья Долматова представила свой проект BIBBIDI STORE по производству ароматических изделий для дома и косметических уходовых средств.
«Участие в данном проекте поможет мне значительно ускорить развитие, так как я планирую вложить средства гранта на оплату услуг специалистов по продвижению, дизайнеров, а также на обустройство мастерской. Сейчас я активно разрабатываю коллекцию свечей и аромадиффузоров на год вперед и прописываю свой собственный курс по свечеварению», — поделилась Дарья.
Стоит отметить, что от Московской области заявки на участие в конкурсе подали 228 предпринимателей.
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Мира Полтева