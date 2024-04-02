Бизнес Подмосковья приглашают принять участие в выставке-ярмарке в Монголии

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Компании из Московской области могут стать участниками международной выставки-ярмарки «Кооперация без границ», которая будет проходить в столице Монголии городе Улан-Батор в мае текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Российская торгово-развлекательная ярмарка будет развёрнута в центре города — на площади Сухе-Батора. На ярмарке предприниматели будут представлять гостям свою продукцию. Кроме того, планируется провести серию круглых столов и форум с монгольскими бизнесменами», — отмечается в сообщении.Подмосковные предприниматели, желающие принять участие в этом мероприятии, могут подать заявку на сайте выставки. Дополнительную информацию можно получить через Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области по электронной почте vsv@exportmo.ru.
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