В апреле в Подмосковье проведут более 160 ярмарок

С начала августа прошлого года по конец января текущего года суммарные поставки тихих и игристых вин из стран ЕС в РФ упали на 37,2% в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Евросоюза.