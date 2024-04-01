В апреле в Подмосковье проведут более 160 ярмарок

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 160 тематических ярмарок пройдёт на территории более чем 40 городских округов Московской области в апреле текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Более 70 ярмарок будут посвящены знакомству подмосковных покупателей с товарами регионов России. Около 30 ярмарок будут посвящены Великому посту — ни них смогут купить продукты те, кто временно отказался от животного белка. Кроме того, будут организованы тематические ярмарки «Весна, сад, огород», «Вербное воскресенье» и «День космонавтики», — говорится в сообщении.На ярмарках будет представлена продукция подмосковных ферм и хозяйств из других регионов страны, а также ремесленные изделия.
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Лев Каштанов