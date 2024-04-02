ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

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Федеральная антимонопольная служба начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
«ФАС России анализирует ценообразование на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. <...> Сегодня ФАС России начала проверки торговых сетей „Перекресток“, „Магнит“, „Дикси“, „Пятерочка“, „Лента“, „О’Кей“, „Метро“, „Ашан“ и другие», — говорится в релизе.Ранее ведомство проверило производителей яиц.
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Артем Кузьмин