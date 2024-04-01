Рост промышленного производства в Подмосковье за год составил около 18%

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Промышленное производство в Московской области в январе – феврале текущего года увеличилось примерно на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Рост промпроизводства в Подмосковье значительно ускорился в начале 2024 года. В январе – феврале оно выросло на 17,9%. При этом в обрабатывающем секторе рост преодолел отметку в 20% и составил 20,4%. Ускорение связано с высокой инвестиционной активностью бизнеса в сфере импортозамещения. С начала 2022 года в регионе заявлено свыше 280 проектов», – пояснила Зиновьева.По данным подмосковного Мининвеста, в конце прошлого года резко возросла интенсивность запуска новых проектов. Это сказалось на общем росте промышленного производства в регионе.
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