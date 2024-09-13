Бизнес Подмосковья пригласили к участию в проекте «Национальный код России»

Фото: iStock/Tatiana Buzmakova
Проект «Национальный код России», нацеленный на поддержку отечественных предпринимателей и поддержку малого и среднего бизнеса, запустил Центр содействия реализации национальных проектов и программ, сообщает пресс-служба Центра.
«Проект «Национальный код России» представляет из себя систему добровольной сертификации Центра содействия реализации национальных проектов и программ. Сертификат подтверждает качество товаров, выпущенных на отечественных предприятиях», — говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание в рамках проекта уделяется малым предприятиям в регионах и производителям, чья деятельность связана с культурным наследием нашей страны. Для получения сертификата продукция должны пройти проверку качества и соответствия национальным стандартам.
Такой сертификат повысит доверие покупателей к товару и позволит производителям выйти на новые рынки. Подробная информация о проекте размещена по ссылке.
Читайте также:
В Солнечногорске будут производить кварцевое стекло для микроэлектроники
Подмосковные селекционеры получили «из пробирки» двух телят тагильской породы
Коломенский фермер Балаев создал в России Союз улитководов
Лев Каштанов