Коломенский фермер Балаев создал в России Союз улитководов

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «ЭкоДеревушка» Сергей Балаев зарегистрировал и возглавил Союз улитководов. Ферма расположена в селе Парфентьево под Коломной, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Вступить в новую организацию могут предприниматели, которые занимаются разведением брюхоногого моллюска, рестораторы, производители оборудования для сельского хозяйства и те, кто только планирует открыть свое дело на земле. Идея создать такое сообщество родилась пять лет назад. А в марте 2020 года в России официально появилась новая отрасль сельского хозяйства – улитководство», – говорится в сообщении.Как отметил Балаев, стать членом Союза улитководов может любой желающий, даже если он пока не открыл свою ферму, а только рассчитывает. Организация будет проверять улиточные фермы и поддерживать членов ассоциации.
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