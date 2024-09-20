Подмосковные селекционеры получили «из пробирки» двух телят тагильской породы

Фото: ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Подмосковные специалисты достигли прорыва в селекционно-племенной работе. Сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Льва Эрнста в Подольске получили двух жизнеспособных тëлочек тагильской породы с помощью новейших технологий пересадки OPU/IVP-эмбрионов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Современный мир отказывается от использования традиционных методов получения эмбрионов крупного рогатого скота в пользу более эффективных технологий. Одна из них – развитие эмбрионов в пробирке из ооцитов, полученных методом OPU. Учёные лаборатории экспериментальной эмбриологии постоянно оптимизируют этот процесс, чтобы повысить его эффективность», – говорится сообщении.В ведомстве получение жизнеспособного потомства после пересадки OPU/IVP-эмбрионов назвали значительным достижением в животноводстве. В данном случае благодаря пересадке свежих и замороженных эмбрионов удалось получить двух здоровых тёлочек.
Использованная технология получения эмбрионов позволит сохранять и тиражировать отечественные генофондные породы крупного рогатого скота.
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Лора Луганская