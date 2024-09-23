В Солнечногорске будут производить кварцевое стекло для микроэлектроники

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В индустриальном парке «Есипово» появится предприятие по выпуску изделий для изготовления микроэлектроники, оптического оборудования и приборостроения. Его запустит ведущий производитель изделий из кварцевого стекла в России и СНГ компания «Технологии кварцевых кристаллов», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Новое предприятие станет одной из самых современных и высокотехнологичных площадок по производству изделий из кварцевого стекла в странах БРИКС.
Компания «Технологии кварцевых кристаллов» была создана на базе стекольного завода в подмосковных Химках в 2008 году.
Читайте также:
Подмосковные селекционеры получили «из пробирки» двух телят тагильской породы
Коломенский фермер Балаев создал в России Союз улитководов
Пчеловоды поделятся опытом на «АпиФоруме» и ярмарке мёда в Серпухове
«В запуск предприятия компания инвестировала 340 млн рублей, создав почти 50 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Выпускаемая продукция позволит обеспечить технологический суверенитет для ключевых производителей микроэлектроники по всей России. Выпустить первое серийное изделие – оснастку для кремниевых структур в микроэлектронике – компания планирует в первом квартале будущего года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания «Технологии кварцевых кристаллов» была создана на базе стекольного завода в подмосковных Химках в 2008 году.
«Наша цель – обеспечить технологический суверенитет России в производстве стратегически важного материала и бесперебойной поставке оснастки из кварцевого стекла для отечественных предприятий микроэлектроники», – отметил гендиректор компании «Технологии кварцевых кристаллов» Никита Ильин.Для размещения производства компания выбрала полностью готовое помещение площадью 2,1 кв. м. в формате light industrial в цифровом промышленном коворкинге Industrial City.
Читайте также:
Подмосковные селекционеры получили «из пробирки» двух телят тагильской породы
Коломенский фермер Балаев создал в России Союз улитководов
Пчеловоды поделятся опытом на «АпиФоруме» и ярмарке мёда в Серпухове
Лора Луганская