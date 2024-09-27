Бизнес Подмосковья в этом году получил льготные кредиты на 500 млн рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Московский областной фонд микрофинансирования с начала года выдал региональным предпринимателям льготные займы примерно на 500 млн рублей.
Такую сумму назвала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По данным зампреда, самой востребованной программой стала программа «Социальный бизнес», по которой предприниматели получили 73 займа на 103,5 млн рублей. 36 займов на 93,7 млн предприниматели получили по программе «Производство».
Узнать об этих и других программах фонда можно на сайте.
Читайте также:
ОЭЗ «Дубна» будет сотрудничать с компаниями Китая и Узбекистана
Компании малого и среднего бизнеса Подмосковья представили продукцию в Азербайджане
Московская область стала лидером по производству зефира в России
«В этом году подмосковный фонд микрофинансирования выдал 268 займов бизнесу региона. Поддержкой фонда воспользовались 257 предпринимателей. Общая сумма льготных займов превысила 502,5 млн рублей», — сказала Зиновьева.
По данным зампреда, самой востребованной программой стала программа «Социальный бизнес», по которой предприниматели получили 73 займа на 103,5 млн рублей. 36 займов на 93,7 млн предприниматели получили по программе «Производство».
Узнать об этих и других программах фонда можно на сайте.
Читайте также:
ОЭЗ «Дубна» будет сотрудничать с компаниями Китая и Узбекистана
Компании малого и среднего бизнеса Подмосковья представили продукцию в Азербайджане
Московская область стала лидером по производству зефира в России
Лора Луганская