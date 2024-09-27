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Бизнес Подмосковья в этом году получил льготные кредиты на 500 млн рублей

27 сентября 2024, 22:01
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Московский областной фонд микрофинансирования с начала года выдал региональным предпринимателям льготные займы примерно на 500 млн рублей.
Такую сумму назвала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В этом году подмосковный фонд микрофинансирования выдал 268 займов бизнесу региона. Поддержкой фонда воспользовались 257 предпринимателей. Общая сумма льготных займов превысила 502,5 млн рублей», — сказала Зиновьева.


По данным зампреда, самой востребованной программой стала программа «Социальный бизнес», по которой предприниматели получили 73 займа на 103,5 млн рублей. 36 займов на 93,7 млн предприниматели получили по программе «Производство».

Узнать об этих и других программах фонда можно на сайте.

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ОЭЗ «Дубна» будет сотрудничать с компаниями Китая и Узбекистана
27 сентября 2024, 20:25

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Особая экономическая зона «Дубна» подписала два соглашения о международном сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Подписание состоялось в рамках международной молодёжной программы «Бизнес-инкубатор Шанхайской организации сотрудничества».
«Соглашения подписаны между ОЭЗ «Дубна» и торгово-инвестиционной компанией Consult Invest ITIC Узбекистана, а также китайской IT-компанией Shandong Longai Information Technology Group Co.Ltd. Это позволит налаживать сотрудничество, развивать торгово-экономические связи», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Consult Invest ITIC взяла на себя обязательства помогать расширять сотрудничество российского бизнеса с организациями и компаниями из стран Центральной Азии.

Shandong Longai Information Technology Group и ОЭЗ «Дубна» договорились содействовать развитию экономических связей между российскими и китайскими предприятиями.

Отмечается, что подписание таких соглашений очень важно для компаний-резидентов ОЭЗ, так как они экспортируют продукцию более чем в 100 стран.

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Из-за снижения урожая стоимость сельхозпродукции может подорожать на 10%
27 сентября 2024, 19:10

Фото: iStock/BitsAndSplits

«Русагротранс» проинформировал, что сбор зерна в России по итогам 2024 года уменьшится до 124,2 млн тонн. Из-за этого поднимутся цены на сельхозпродукцию до 10%. Об этом сообщил агроэксперт Игорь Абакумов.
«Поставщики предметов питания уже информировали торговые предприятия о том, что в скором времени произойдёт рост цен примерно на 5-10%, не исключив, что повышение может быть и ещё выше указанного. Кроме того, эксперт сразу же предупредил, что на данный момент всё больше увеличиваются траты на перевозку, электрическую энергию, газовые ресурсы и дизельное топливо», — рассказал Абакумов в беседе с Pravda.ru.

Он напомнил, что из-за заморозков в конце весны и последующей засухи в России пострадал сбор пшеницы. Однако, по словам эксперта, паниковать не стоит, так как количество урожая уменьшилось не существенно.

Абакумов добавил, что повышения стоимости других продуктов ожидать не стоит. Но он предупредил о повышении цен на молочную продукцию и яйца. Хлеб дорожать не будет, заключил эксперт.

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#траты
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Компании малого и среднего бизнеса Подмосковья представили продукцию в Азербайджане
Компании малого бизнеса Подмосковья представили продукцию в Азербайджане
27 сентября 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятия малого и среднего бизнеса из Московской области стали участниками многоотраслевой бизнес-миссии в Азербайджане. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Регион представляли предприятия, активно развивающие экспортные каналы сбыта и планирующие выход на азербайджанский рынок. Среди них кондитерская фабрика из Дмитрова «КФ Сокол», производитель насосов из Долгопрудного «Курс консалтинг», предприятие высокотехнологичных термоэластопластов из Химок «Полимеральянс», производитель ароматов для дома из Видного «Фирма Орлан» и другие», – рассказали в министерстве.
Участники не только презентовали продукцию местным потребителям, но и наладить деловые контакты на двусторонних и многосторонних встречах. Всего было проведено более 90 встреч, на переговорах присутствовали ключевые игроки рынка Азербайджана.

Аренду площадей для мероприятия, поиск и подбор иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров профинансировал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Обо всех услугах фонда можно узнать на сайте.

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#мсп
#азербайджан
#подмосковные стройки
#московская область
#мининвест мо
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Московская область стала лидером по производству зефира в России
27 сентября 2024, 16:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковье занимает лидирующие позиции по производству зефира в Центральном федеральном округе и в России, выпуская 25,8% от общего объёма этого вида сладости в ЦФО и 11,9% – в стране. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«За семь месяцев этого года объём производства в регионе зефира превысил 4 тыс. тонн. Это почти на 2 тыс. тонн больше объёмов производства такого же периода прошлого года», – уточнили в ведомстве.
Основными производителями зефира там назвали ООО «Конфаэль Коллекция», Кондитерскую фабрику «Сокол», предприятия «Первый шоколатье» и «Коломенский». Там производят яблочный зефир трех видов: ванильный, классический, а также со вкусом ванили и малины.

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#московская область
#минсельхозпрод мо
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«Жилфонд»: первоначальный взнос по ипотеке на вторичном рынке вырос до 53%
27 сентября 2024, 13:39

Фото: iStock/Evkaz

В России значительно увеличился размер первоначального взноса по ипотеке до 53% от стоимости приобретаемой недвижимости при покупке квартиры на вторичном рынке. Такие данные приводятся в исследовании компании «Жилфонд».
Результаты исследования публикует «Газета.Ru». По данным издания, с начала текущего года россияне в среднем брали в ипотеку 60% от стоимости квартиры. При этом уже в июле и августе этот показатель снизился до 54%, а в сентябре упал до 47%.

«Медианная средняя сумма по всем регионам колеблется на уровне 4,2—4,3 млн рублей. При этом постоянно снижается доля стоимости квартиры, которую покупатели готовы закрывать за счет кредитования. Если в прошлом году это было порядка 70% для готового жилья, с начала 2024 года до июльского повышения ключевой ставки — в среднем 60%, в июле и августе 53—54%, а в сентябре уже 47%», — рассказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Таким образом, люди хотят уменьшить сумму ипотеки, чтобы ежемесячные платежи были меньше. Однако россияне не отказываются от покупки жилья, что указывает на сохранение на рынке покупателей, тех, кто действительно остро нуждается в решении жилищного вопроса.

При этом при покупке квартир на первичном рынке люди берут в ипотеку порядка 70% от стоимости объекта, внося в качестве первоначального взноса порядка 25-30%. Этот показатель обусловлен тем, что почти половина сделок с новостройками проходит с привлечением семейной ипотеки и других программ льготного кредитования.

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На форуме «Сделано в России» обсудят «Карту российского экспорта»
27 сентября 2024, 12:42

Фото: iStock/thitivong

Международный экспортный форум «Сделано в России» состоится 14 октября в столичном Центре международной торговли, главным предметом обсуждений на мероприятии станут различные практические решения для предприятий, ориентированных на освоение зарубежных рынков, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
«Центральным событием форума станет пленарная сессия «Карта российского экспорта. Маршрут построен», на которой руководители ведущих экспортных компаний, представители власти и институтов развития, а также иностранные участники обсудят существующие сегодня возможности для российских экспортеров, меры их поддержки, а также сценарии развития и расширения торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.
Всего в рамках форума будет организовано свыше 20 различных мероприятий, включая экспертные сессии, бизнес-диалоги и мастер-классы.

Участие в форуме бесплатное, узнать о нём подробнее и зарегистрироваться можно по ссылке. Регистрация открыта до 5 октября.

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#экспорт
#форум
#москва
#экономика
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В Подмосковье за полгода вырастили 69 тонн товарной форели
26 сентября 2024, 22:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Рыбные хозяйства Московской области в первом полугодии 2024 года вырастили 69 тонн товарной форели, которая продаётся в регионе. Такие данные привели в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Выращиванием форели в Подмосковье занимаются три предприятия. Это Бисеровский рыбокомбинат в Богородском городском округе, Селекцентр в Дмитровском и Мансуровское карьероуправление в Истре.
«Форель – рыба семейства лососёвых. В её состав входят полезные жирные кислоты, витамины А, B, K, калий, магний и цинк. Благодаря этому форель является незаменимым продуктом для здорового рациона», – напомнили в ведомстве.
Выращивается форель в чистой воде, оптимальная температура – 14-18 градусов,

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#минсельхозпрод мо
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#московская область
#экономика
#сельское хозяйство
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Названа пятёрка городов-лидеров Подмосковья по темпам роста числа МСП
26 сентября 2024, 21:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева перечислила городские округа-лидеры по увеличению числа компаний в этом секторе. По её словам, всего в регионе зарегистрировано более 440 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.
«Сектор МСП – значимая часть экономики Подмосковья. По статистике, каждый третий житель региона трудится в компаниях малого и среднего бизнеса. Количество таких компаний в регионе продолжает расти. За год лидером по увеличению числа МСП стал городской округ Котельники. Там рост составил 19,3%. На втором месте – Ленинский (11,6%), на третьем – Раменский (8%)», – уточнила Зиновьева.
Как напомнили в подмосковном Мининвесте, субъектам МСП в Подмосковье доступны меры поддержки, которые реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Предприниматели также могут воспользоваться услугами регионального центра «Мой бизнес».

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#мсп
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#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Ландшафтный дизайнер Островская стала победительницей программы «Мама-предприниматель»
Ландшафтный дизайнер стала победительницей программы «Мама-предприниматель»
26 сентября 2024, 21:07

Фото: Инесса Грушко

Ландшафтный дизайнер и многодетная мать Ирина Островская стала победителем программы «Мама-предприниматель». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В Московской области подвели итоги программы. Имена сильнейших назвали в усадьбе «Знаменское-Губайлово» в Красногорске. В финал образовательного проекта вышли 10 девушек, а победительницей была признана Островская, которая представила проект готовых решений для озеленения.
«Программа проводится в Подмосковье уже третий год. В этом году на участие в программе в регионе было подано более 150 заявок, из которых 70 отобрали для участия в проекте. В финал вышли 10 девушек из Подмосковья. Победитель проекта получит грант на 100 тыс. рублей и возможность представить свой проект на федеральном этапе программы», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Отдельно были отмечены ещё четыре вышедших в финал проекта. Проекты Тамты Останко, Екатерины Базиной и Татьяны Пантелеевой получили подарочные сертификаты на сумму 10 тыс. рублей для продвижения от компании-партнёра проекта. Сертификат на годовое членство в Союзе «Содействие женскому предпринимательству» вручён ещё одной финалистке – Марии Филимоновой.

На протяжении пяти дней программы «Мама-предприниматель» участницы получали знания для развития своих проектов, по таким темам, как бизнес-планирование, управление, маркетинг, продвижение в соцсетях, самопрезентация и публичные выступления.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется в Московской области региональным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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