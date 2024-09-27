ОЭЗ «Дубна» будет сотрудничать с компаниями Китая и Узбекистана

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Особая экономическая зона «Дубна» подписала два соглашения о международном сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Подписание состоялось в рамках международной молодёжной программы «Бизнес-инкубатор Шанхайской организации сотрудничества».
«Соглашения подписаны между ОЭЗ «Дубна» и торгово-инвестиционной компанией Consult Invest ITIC Узбекистана, а также китайской IT-компанией Shandong Longai Information Technology Group Co.Ltd. Это позволит налаживать сотрудничество, развивать торгово-экономические связи», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Consult Invest ITIC взяла на себя обязательства помогать расширять сотрудничество российского бизнеса с организациями и компаниями из стран Центральной Азии.
Shandong Longai Information Technology Group и ОЭЗ «Дубна» договорились содействовать развитию экономических связей между российскими и китайскими предприятиями.
Отмечается, что подписание таких соглашений очень важно для компаний-резидентов ОЭЗ, так как они экспортируют продукцию более чем в 100 стран.
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Лора Луганская