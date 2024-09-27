Компании малого и среднего бизнеса Подмосковья представили продукцию в Азербайджане

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Предприятия малого и среднего бизнеса из Московской области стали участниками многоотраслевой бизнес-миссии в Азербайджане. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Регион представляли предприятия, активно развивающие экспортные каналы сбыта и планирующие выход на азербайджанский рынок. Среди них кондитерская фабрика из Дмитрова «КФ Сокол», производитель насосов из Долгопрудного «Курс консалтинг», предприятие высокотехнологичных термоэластопластов из Химок «Полимеральянс», производитель ароматов для дома из Видного «Фирма Орлан» и другие», – рассказали в министерстве.Участники не только презентовали продукцию местным потребителям, но и наладить деловые контакты на двусторонних и многосторонних встречах. Всего было проведено более 90 встреч, на переговорах присутствовали ключевые игроки рынка Азербайджана.
Аренду площадей для мероприятия, поиск и подбор иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров профинансировал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Обо всех услугах фонда можно узнать на сайте.
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Лора Луганская