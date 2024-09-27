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Московская область стала лидером по производству зефира в России

27 сентября 2024, 16:49
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковье занимает лидирующие позиции по производству зефира в Центральном федеральном округе и в России, выпуская 25,8% от общего объёма этого вида сладости в ЦФО и 11,9% – в стране. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.


«За семь месяцев этого года объём производства в регионе зефира превысил 4 тыс. тонн. Это почти на 2 тыс. тонн больше объёмов производства такого же периода прошлого года», – уточнили в ведомстве.
Основными производителями зефира там назвали ООО «Конфаэль Коллекция», Кондитерскую фабрику «Сокол», предприятия «Первый шоколатье» и «Коломенский». Там производят яблочный зефир трех видов: ванильный, классический, а также со вкусом ванили и малины.

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#кондитерские изделия
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
«Жилфонд»: первоначальный взнос по ипотеке на вторичном рынке вырос до 53%
27 сентября 2024, 13:39

Фото: iStock/Evkaz

В России значительно увеличился размер первоначального взноса по ипотеке до 53% от стоимости приобретаемой недвижимости при покупке квартиры на вторичном рынке. Такие данные приводятся в исследовании компании «Жилфонд».
Результаты исследования публикует «Газета.Ru». По данным издания, с начала текущего года россияне в среднем брали в ипотеку 60% от стоимости квартиры. При этом уже в июле и августе этот показатель снизился до 54%, а в сентябре упал до 47%.

«Медианная средняя сумма по всем регионам колеблется на уровне 4,2—4,3 млн рублей. При этом постоянно снижается доля стоимости квартиры, которую покупатели готовы закрывать за счет кредитования. Если в прошлом году это было порядка 70% для готового жилья, с начала 2024 года до июльского повышения ключевой ставки — в среднем 60%, в июле и августе 53—54%, а в сентябре уже 47%», — рассказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Таким образом, люди хотят уменьшить сумму ипотеки, чтобы ежемесячные платежи были меньше. Однако россияне не отказываются от покупки жилья, что указывает на сохранение на рынке покупателей, тех, кто действительно остро нуждается в решении жилищного вопроса.

При этом при покупке квартир на первичном рынке люди берут в ипотеку порядка 70% от стоимости объекта, внося в качестве первоначального взноса порядка 25-30%. Этот показатель обусловлен тем, что почти половина сделок с новостройками проходит с привлечением семейной ипотеки и других программ льготного кредитования.

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#люди
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На форуме «Сделано в России» обсудят «Карту российского экспорта»
27 сентября 2024, 12:42

Фото: iStock/thitivong

Международный экспортный форум «Сделано в России» состоится 14 октября в столичном Центре международной торговли, главным предметом обсуждений на мероприятии станут различные практические решения для предприятий, ориентированных на освоение зарубежных рынков, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
«Центральным событием форума станет пленарная сессия «Карта российского экспорта. Маршрут построен», на которой руководители ведущих экспортных компаний, представители власти и институтов развития, а также иностранные участники обсудят существующие сегодня возможности для российских экспортеров, меры их поддержки, а также сценарии развития и расширения торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.
Всего в рамках форума будет организовано свыше 20 различных мероприятий, включая экспертные сессии, бизнес-диалоги и мастер-классы.

Участие в форуме бесплатное, узнать о нём подробнее и зарегистрироваться можно по ссылке. Регистрация открыта до 5 октября.

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#экспорт
#форум
#москва
#экономика
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В Подмосковье за полгода вырастили 69 тонн товарной форели
26 сентября 2024, 22:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Рыбные хозяйства Московской области в первом полугодии 2024 года вырастили 69 тонн товарной форели, которая продаётся в регионе. Такие данные привели в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Выращиванием форели в Подмосковье занимаются три предприятия. Это Бисеровский рыбокомбинат в Богородском городском округе, Селекцентр в Дмитровском и Мансуровское карьероуправление в Истре.
«Форель – рыба семейства лососёвых. В её состав входят полезные жирные кислоты, витамины А, B, K, калий, магний и цинк. Благодаря этому форель является незаменимым продуктом для здорового рациона», – напомнили в ведомстве.
Выращивается форель в чистой воде, оптимальная температура – 14-18 градусов,

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#минсельхозпрод мо
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#подмосковье
#московская область
#экономика
#сельское хозяйство
#апк
#аграрный сектор
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Названа пятёрка городов-лидеров Подмосковья по темпам роста числа МСП
26 сентября 2024, 21:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева перечислила городские округа-лидеры по увеличению числа компаний в этом секторе. По её словам, всего в регионе зарегистрировано более 440 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.
«Сектор МСП – значимая часть экономики Подмосковья. По статистике, каждый третий житель региона трудится в компаниях малого и среднего бизнеса. Количество таких компаний в регионе продолжает расти. За год лидером по увеличению числа МСП стал городской округ Котельники. Там рост составил 19,3%. На втором месте – Ленинский (11,6%), на третьем – Раменский (8%)», – уточнила Зиновьева.
Как напомнили в подмосковном Мининвесте, субъектам МСП в Подмосковье доступны меры поддержки, которые реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Предприниматели также могут воспользоваться услугами регионального центра «Мой бизнес».

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#мсп
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#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Ландшафтный дизайнер Островская стала победительницей программы «Мама-предприниматель»
Ландшафтный дизайнер стала победительницей программы «Мама-предприниматель»
26 сентября 2024, 21:07

Фото: Инесса Грушко

Ландшафтный дизайнер и многодетная мать Ирина Островская стала победителем программы «Мама-предприниматель». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В Московской области подвели итоги программы. Имена сильнейших назвали в усадьбе «Знаменское-Губайлово» в Красногорске. В финал образовательного проекта вышли 10 девушек, а победительницей была признана Островская, которая представила проект готовых решений для озеленения.
«Программа проводится в Подмосковье уже третий год. В этом году на участие в программе в регионе было подано более 150 заявок, из которых 70 отобрали для участия в проекте. В финал вышли 10 девушек из Подмосковья. Победитель проекта получит грант на 100 тыс. рублей и возможность представить свой проект на федеральном этапе программы», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Отдельно были отмечены ещё четыре вышедших в финал проекта. Проекты Тамты Останко, Екатерины Базиной и Татьяны Пантелеевой получили подарочные сертификаты на сумму 10 тыс. рублей для продвижения от компании-партнёра проекта. Сертификат на годовое членство в Союзе «Содействие женскому предпринимательству» вручён ещё одной финалистке – Марии Филимоновой.

На протяжении пяти дней программы «Мама-предприниматель» участницы получали знания для развития своих проектов, по таким темам, как бизнес-планирование, управление, маркетинг, продвижение в соцсетях, самопрезентация и публичные выступления.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется в Московской области региональным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
#экономика
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В Подмосковье с начала года произвели более 97 тыс. тонн тепличных овощей
26 сентября 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Почти 98 тысяч тонн тепличных овощей произвели в агрохозяйствах Московской области с начала года, более половины от общего сбора составляют огурцы, сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.
«Валовый сбор овощей защищенного грунта в Подмосковье с начала года текущего года составляет 97,9 тыс. тонн. В том числе огурцов собрано свыше 62,4 тыс. тонн, томатов – более 32,4 тыс. тонн, прочих культур, включая зелень и салаты — около 3 тысяч тонн», — говорится в сообщении.
В министерстве особо отметили вклад тепличных хозяйств округа Кашира, где валовый сбор овощей составил свыше 52 тысяч тонн. На втором месте по этому показателю округ Луховицы, где аграрии собрали более 22,6 тыс. тон тепличных овощей, а замыкает областную тройку лидеров округ Электросталь, где с начала году собрано уже свыше 11,7 тысяч тонн овощей защищённого грунта.

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#минсельхозпрод мо
#овощи
#теплица
#московская область
#подмосковье
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Путин: В БРИКС будет создан независимый контур для расчётов во внешней торговле
26 сентября 2024, 16:08

Фото: сайт Кремля

Россия и страны, входящие в БРИКС, работают над созданием собственной независимой расчётно-платёжной инфраструктуры. Она позволит полноценно обслуживать всю внешнюю торговлю.
Об этом в своём выступлении на Российской энергетической неделе (РЭН) сказал президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что создание такой системы создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли.

В своей вступительной речи глава государства также заявил, что страны БРИКС и те государства, которые изъявили желание стать членами объединения, становятся сосредоточием экономического развития и прогресса в XXI веке. Напротив, экономики США и европейских стран, несмотря на всю накопленную мощь, уже движутся по нисходящей; они как будто встали на тормозной путь, подчеркнул Владимир Путин.

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#рф
#брикс
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Стало известно, как изменится цена красной икры к Новому году
Аналитик Савельев заявил о подорожании красной икры к Новому году
26 сентября 2024, 15:55

Фото: iStock/Andrej Filonenko

Стоимость красной рыбы и красной икры к Новому году повысится на 10-15%. Об этом рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
По его словам, в текущем году в России получили 8,5 тысяч тонн красной икры, что почти в три раза меньше, чем в прошлом году.

«Если говорить про красную икру, то икра кижуча и нерки на Дальнем Востоке, в районах добычи лосося, уже сейчас стоит 10-12 тысяч рублей за килограмм. Если собрать в совокупности все эти данные, все риски и все факторы давления на розничную цену, то, полагаю, что к Новому году, когда будет повышаться спрос, красная рыба и красная икра прибавят ещё 10-15% в стоимости, — сказал Савельев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однако он отметил, что дефицита красной икры в России не будет. По его словам, россияне употребляют порядка 14-17 тысяч тонн красной икры. Так, к добытым в этом году 8,5 тысячам тонн можно добавить большие объемы, оставшиеся с прошлого года.

По словам Савельева, современные технологии заморозки позволяют сохранить нормальное качество икры на протяжении нескольких лет. Ввиду этого спрос на морские деликатесы перед Новым годом будет с легкостью удовлетворен.

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#заморозки
#хлеб
#данные
#красная икра
#технологии
#спрос
#россияне
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В Москве почти 30 спорткомплексов построят по проектам КРТ возле станций метро
26 сентября 2024, 15:15

Фото: istockphoto/nortonrsx

В Москве будет построено не менее 25 спортивных комплексов по проектам комплексного развития территорий (КРТ), расположенных в границах транспортного каркаса столицы.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. По его словам, реализация этих проектов вблизи станций Большой кольцевой линии метрополитена, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров позволит создать новые объекты для занятий спортом в 22 районах столицы.

Участки, выделенные под строительство спортивных комплексов, составят общей площадью 406,6 гектара, а всего их будет возведено 25, добавил заммэра. Он также сообщил, что в число спортивных объектов войдут и физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе с бассейнами, а также скалолазный центр и большой комплекс для командных видов спорта.

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