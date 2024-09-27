Московская область стала лидером по производству зефира в России

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковье занимает лидирующие позиции по производству зефира в Центральном федеральном округе и в России, выпуская 25,8% от общего объёма этого вида сладости в ЦФО и 11,9% – в стране. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«За семь месяцев этого года объём производства в регионе зефира превысил 4 тыс. тонн. Это почти на 2 тыс. тонн больше объёмов производства такого же периода прошлого года», – уточнили в ведомстве.Основными производителями зефира там назвали ООО «Конфаэль Коллекция», Кондитерскую фабрику «Сокол», предприятия «Первый шоколатье» и «Коломенский». Там производят яблочный зефир трех видов: ванильный, классический, а также со вкусом ванили и малины.
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Лора Луганская