Правительство обсуждает смягчение НДС для владельцев малого бизнеса
Правительство рассматривает смягчение правил по НДС для малого бизнеса на упрощённой системе налогообложения (УСН). Об этом сообщают источники РБК в кабмине.
По данным издания, вопрос обсуждали на совещаниях в правительстве и в администрации президента.
Одним из вариантов является предел по годовому доходу для плательщиков УСН в 30 млн рублей, однако сейчас эта мера не получила поддержки. Источник пояснил, что если в 2025 году доход превысит указанную сумму, то в 2026-м такой бизнес обяжут платить НДС — либо по общей ставке (22%), либо по специальным 5/7%.
Депутаты Госдумы уже одобрили в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые, по оценкам, увеличат поступления в федеральный бюджет примерно на 1,538 трлн рублей в 2026 году, на 2,371 трлн — в 2027-м и на 2,75 трлн — в 2028 году.
Роста доходов предполагается добиться, в частности, за счёт повышения НДС на два процентных пункта, увеличения акцизов на табак, алкоголь и спиртосодержащие товары, повышения ставок по налогу на игорный бизнес для тотализаторов и букмекеров, а также включением налога на игорный бизнес в федеральный бюджет.
Читайте также: