23 октября 2025, 13:25

РБК: Правительство обсуждает смягчение НДС для владельцев малого бизнеса

Фото: istockphoto/blinow61

Правительство рассматривает смягчение правил по НДС для малого бизнеса на упрощённой системе налогообложения (УСН). Об этом сообщают источники РБК в кабмине.