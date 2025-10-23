От мальчика‑сироты до долларового миллиардера и губернатора Чукотки: как Абрамович прошёл путь через сделки, нефть и инвестиции
Роман Аркадьевич Абрамович — бизнесмен, долларовый миллиардер, бывший губернатор Чукотки, экс-владелец футбольного клуба «Челси». Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы Романа АбрамовичаРоман Аркадьевич Абрамович родился 24 октября 1966 года в Саратове. Его отец, Аркадий Абрамович, работал снабженцем в строительстве, а мать, Ирина Васильевна, была учителем музыки. Бизнесмен потерял родителей в раннем возрасте: мать скончалась от болезни, когда ему был всего год, а отец умер от производственной травмы. Воспитанием мальчика занимались бабушки.
Начало карьерыСлужба в армии (1984–1986) стала для Абрамовича первым серьезным опытом. После демобилизации он начал заниматься малым бизнесом и посредничеством. В 1990-х годах мужчина сосредоточился на перепродаже нефтепродуктов и в 1995 году основал компанию «Рифайн-Ойл». Позже он возглавил московский офис «Сибнефти» и вошел в совет директоров этой компании.
Бизнес и инвестиции АбрамовичаВ 2001 году Роман вместе с Евгением Швидлером создал инвестиционную компанию Millhouse Capital. Он объединил алюминиевые и энергетические активы в проект «Русал». В 2005 году Абрамович продал «Сибнефть» «Газпрому» за $13 миллиардов. На сегодня он является акционером таких компаний, как Evraz, «Норникель» и «Ренессанс Страхования».
В середине 1990-х годов Роман наладил отношения с Борисом Березовским, вместе они выкупили более 70% акций «Сибнефти». Позже Абрамович приобрел долю Березовского. Суд в Лондоне отклонил иск Бориса о компенсации $5,5 млрд.
Политическая деятельность миллиардераВ 1999 году Роман стал депутатом Госдумы. Он не входил ни в одну из фракций. В 2000 году его избрали губернатором Чукотки, он покинул Госдуму. В 2005 году его вновь назначили на этот пост по предложению президента РФ Владимира Путина. В марте 2001 года он выделил $18 миллионов для улучшения жизни жителей региона. В 2008 году Абрамович по собственному желанию ушел с поста губернатора.
Футбольная карьераВ 2003 году Роман приобрел английский футбольный клуб «Челси», что сделало его известным не только в России, но и за ее пределами. Он часто посещал Лондон для поддержки своей команды. В последние годы сообщалось о его проживании в Израиле и США. С введением санкций Абрамович решил продать «Челси». 2 марта 2022 года он объявил о своем решении, подчеркивая интересы клуба и болельщиков.
Финансовые достиженияАбрамович входит в число самых богатых людей России. В июне 2001 года Forbes впервые включил его в список миллиардеров с состоянием $1,4 миллиарда. В период с 2005 по 2007 годы он занимал первое место среди российских миллиардеров.
Состояние Романа значительно изменялось: с апреля 2021 до апреля 2022 года оно снизилось с $14,5 миллиарда до $6,9 миллиарда. В 2023 году он занял 16-е место в рейтинге российских миллиардеров с состоянием $9,2 миллиарда. В аналогичном рейтинге на 2024 год его состояние увеличилось на $500 миллионов, сохранив 16-ю позицию. Однако к 2025 году снова сократилось до $9,2 миллиарда.
Недвижимость Романа АбрамовичаАбрамович владеет несколькими объектами недвижимости в Европе, США и Израиле. В Нью-Йорке у него есть несколько особняков: в 2017 году он приобрел дом на Восточной 75-й улице, а в 2014 году — три соседних здания. В 2009 году он купил особняк XIX века в Кенсингтоне, который включает 15 спален, бассейн и обширный сад. В 2018 году бизнесмен добавил к своему портфелю пентхаус на западе Лондона стоимостью £30 миллионов. Его дом в Португалии оценили в €10 миллионов. По информации британского издания Times, связанные с ним компании владеют недвижимостью в Великобритании на сумму более £200 миллионов (более $260 миллионов).
ЯхтыАбрамович является владельцем двух роскошных яхт: Solaris длиной 140 метров с вертолетной площадкой и Eclipse длиной 160 метров, которые плавают под флагом Бермудских Островов.
Санкции и гражданствоВ марте 2022 года Абрамович попал под санкции Великобритании и Европейского Союза. Кроме того, у бизнесмена есть гражданства Португалии и Израиля.
Личная жизнь АбрамовичаРоман Абрамович трижды вступал в брак. Его первый союз с Ольгой Лысовой продолжался с 1987 по 1990 год, затем он был женат на Ирине Маландиной с 1991 по 2007 год, в этом браке у них родилось пятеро детей. О разводе с Ириной официально объявили в марте 2007 года. Третий брак с Дарьей Жуковой стал для него последним.
Девушка родила ему двух наследников. Всего у Абрамовича семь детей, каждый из которых предпочитает оставаться вдали от общественного внимания. Подробнее о них читайте в нашем материале.