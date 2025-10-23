Пашинян заявил, что в Армении невозможно производить коньяк

23 октября 2025, 07:29

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране невозможно производить качественный коньяк. Он считает, что наличие продукции, не соответствующей стандартам, ставит под угрозу независимость республики. Об этом пишет ТАСС.





Во время правительственного часа в парламенте премьер обсудил с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе вопросы экономики. Оба правительства намерены бороться с коррупцией. Пашинян подчеркнул важность приведения экономики к международным стандартам. Он отметил, что отсутствие норм вызывает серьезные проблемы.





«Продукция, не соответствующая стандартам, угрожает нашему суверенитету. Это инструмент давления на нашу независимость. Неужели мы должны выбирать между независимостью и некачественным коньяком?», — заявил Пашинян.