Бизнес в России обновил рекорд по просроченным кредитам

14 августа 2026, 22:14

Больше четверти компаний и ИП не платят банкам вовремя

Фото: Istock / Atstock Productions

На 1 июля просроченные кредиты имели более 196 тысяч российских компаний и индивидуальных предпринимателей. По данным BAZA, это 27,6% всех заёмщиков — максимальный показатель за всё время наблюдений ЦБ. Год назад доля должников составляла 23%, а в 2023 году — всего 13%.