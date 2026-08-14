Бизнес в России обновил рекорд по просроченным кредитам
На 1 июля просроченные кредиты имели более 196 тысяч российских компаний и индивидуальных предпринимателей. По данным BAZA, это 27,6% всех заёмщиков — максимальный показатель за всё время наблюдений ЦБ. Год назад доля должников составляла 23%, а в 2023 году — всего 13%.
Общая сумма просроченных долгов достигла 3,2 трлн рублей. Только за июнь в просрочку попали ещё около 6 тысяч заёмщиков. Чаще всего проблемы с выплатами возникают у ИП — задолженность вовремя не погашают более 133 тысяч предпринимателей.
При этом количество действующих кредитов за год сократилось на 71 тысячу, тогда как общий кредитный портфель вырос почти на 12% — до 86,8 трлн рублей. Получается, банки выдают всё больше денег меньшему числу заёмщиков.
Средний размер кредита при этом заметно вырос: в июне он составлял почти 27 млн рублей против 21,6 млн три года назад.
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