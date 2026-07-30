30 июля 2026, 16:16

Фото: iStock/Ridofranz

Финансовая независимость редко начинается с крупной суммы на счёте. Чаще путь к ней строится с понимания собственных целей, контроля расходов, готовности учиться и способности действовать даже в условиях неопределённости. Деньги не решают все проблемы, но дают человеку больше свободы в выборе работы, образа жизни и будущего.





Содержание Деньги требуют цели и личной ответственности Почему важно вести бюджет Семь источников дохода: как снизить финансовые риски Страх не должен управлять решениями Как заработать первый миллион долларов Зачем нужна карта желаний Почему усилия не пропадают зря Что помогает сформировать денежное мышление

Успешный бизнесмен и предприниматель Гусейн Иманов в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 рассказал, как относится к деньгам, зачем человеку несколько источников дохода и почему ошибки не должны останавливать на пути к цели. По мнению эксперта, богатство требует не только знаний о финансах, но и внутренней энергии, дисциплины и готовности выйти из привычной зоны комфорта.



Полную версию подкаста слушайте по ссылке .

Деньги требуют цели и личной ответственности

Фото: iStock/fizkes

Почему важно вести бюджет

Семь источников дохода: как снизить финансовые риски

«У меня, например, больше 10 источников дохода. Причём бизнес — это один источник дохода. У меня 10 бизнесов, 10 компаний, которые приносят деньги. Я считаю, что это один источник, а не 10», — сказал Иманов.

Фото: iStock/Mirjana Pusicic

Страх не должен управлять решениями

«Кто-то воспринимает ошибку как ошибку, а кто-то — как возможность. Пережил, зализал раны, да, это больно: потеря денег, ошибки, предательство партнёров. Много всего происходит в жизни бизнесмена», — поделился предприниматель.

Как заработать первый миллион долларов

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Зачем нужна карта желаний

Почему усилия не пропадают зря

«Если вы долго работаете над проектом и не видите результатов, не отчаивайтесь. Энергия, вложенная в ваши усилия, никуда не пропадает. Она может проявиться в другом проекте или ситуации, где всё вдруг сложится легко и быстро», — пояснил Иманов.

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Что помогает сформировать денежное мышление