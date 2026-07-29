Участников СВО научат основам предпринимательства по программе «СВОй бизнес»

29 июля 2026, 17:24

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области 17-21 августа пройдёт второй в этом году поток федеральной образовательной программы «СВОй бизнес». Она адресована участникам спецоперации, ветеранам боевых действий и членам их семей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Программа направлена на помощь в адаптации к гражданской жизни, получение предпринимательских навыков и подготовку к открытию собственного дела.

«За пять дней участники пройдут интенсивное обучение основам ведения бизнеса. Программа включает помощь в выборе бизнес-идеи, разработку бизнес-плана, консультации по налогообложению и другим аспектам предпринимательской деятельности. Запланированы выезды на предприятия региона и встречи с экспертами», – рассказали в министерстве.