В работе умных устройств «Яндекса» произошел сбой

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
У некоторых пользователей устройств «Яндекса» возникают кратковременные трудности в управлении устройствами умного дома. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе «Яндекса».
Сообщается, что переставали работать лампочки, розетки и чайники. В пресс-службе отметили, что специалисты компании делают все возможное для устранения проблем в работе.
На данный момент все неполадки устранены и устройства работают в прежнем режиме.
Напомним, с 2021 года «Яндекс» инвестировал в развитие инициатив и технологий для обеспечения безопасности порядка 500 миллионов рублей.
Ранее Федеральная налоговая служба опровергла РИА Новости информацию о якобы взломе со стороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что все сервисы работают в штатном режиме, а данные граждан находятся в полной безопасности.
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Ранее Федеральная налоговая служба опровергла РИА Новости информацию о якобы взломе со стороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что все сервисы работают в штатном режиме, а данные граждан находятся в полной безопасности.
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Екатерина Коршунова